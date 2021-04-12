祖記贏波　點解C朗發脾氣掟波衫？

周日(11日)晚意甲，祖雲達斯主場以3比1擊敗熱拿亞，但賽後祖記球星C朗疑似因為冇波入，又發脾氣，掟走波衫，引起爭議，唔少網民批評呢位葡萄牙球星太過自我中心。

開賽4分鐘，祖雲達斯憑古路施夫斯基入波，迅速打開紀錄，跟住輪到艾華路莫拉達建功。雖然換邊之後，熱拿亞靠施卡馬卡頂入追番1球，但祖記好快由韋斯頓麥堅尼射入，拉開紀錄至3比1，協助球隊取得2連勝。

不過，C朗表現一般，包括面對空門，卻射中柱唔入，賽後佢更掟走波衫，好似輸波咁款。難免令人懷疑呢位36歲射手只着重個人入波，唔關心球隊勝負。

祖雲達斯教練派路承認C朗心情唔好：「佢想入波好正常，特別係比賽陷入僵局嘅時候，因為佢係冠軍級球員，一定想創造自己嘅威水史。」

派路亦話，雖然C朗今次反應比較激動，但會方唔會處罰佢。有在場記者為C朗辯護，指佢只係掟波衫畀球僮，並唔係發脾氣。

另外，榜首國際米蘭憑達美安下半場入波，主場以1比0擊敗卡利亞里，取得聯賽11連勝，領先第2位AC米蘭11分。

值得一提，意甲前7位球隊今輪一贏波，自2017年2月之後首次出現呢種壯舉。