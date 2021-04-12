試陣完畢！杜曹心水攻擊組合有定案

車路士自從杜曹執教之後，經常變換陣容試驗唔同組合，經過差唔多3個月嘅試陣之下，杜曹日前透露攻擊線4位主力人選已經定出，將會停止再做「實驗」，而德國國腳夏維斯將會係箭頭位置嘅頭號人物。

車路士4比1大炒水晶宮後，杜曹接受車路士官方訪問嗰陣透露：「我認為依家唔係時候再去試新嘢，(歐聯8強首回合)對波圖嗰陣我用迪姆華拿、夏維斯同美臣蒙特，對水晶宮我畀夏維斯同美臣蒙特繼續踢，迪姆華拿就因為賽事太多要休息，同時可以畀基斯甸普列錫保持近期升勢，依家係佢哋用表現爭取位置嘅時間，而唔係做實驗嘅時間。」杜曹呢番言論，意味基奧特、譚美阿巴謙同薛耶治將會成為第2梯隊球員。

有球迷認為夏維斯係車路士自迪亞高哥斯達後，最有卡士嘅箭頭人物，杜曹就話：「夏維斯同迪亞高哥斯達完全唔同類型，我亦唔會要求佢變成迪亞高哥斯達，大家唔好畀夏維斯嘅身體語言誤導，佢唔係經常喺球場上展現血性嘅人，但佢展現嘅質素係相當重要，控球、走位、射術、助攻等方面，佢完全符合車路士定立嘅極高要求。」