生死一戰！拜仁靠中場雙核打翻身仗

德甲豪門拜仁慕尼黑喺歐聯8強首回合主場2比3不敵巴黎聖日耳門，衞冕機會大受打擊，特別係射手羅拔利雲度夫斯基養傷之下，要入波收復失地就更加難。拜仁周三(14日)凌晨次回合作客要翻身，中場雙核湯馬士梅拿、甘美治成為關鍵人物。

羅拔利雲度夫斯基缺陣之下，拜仁焗住用祖普莫亭踢正選前鋒，呢位喀麥隆國腳把握力麻麻，所以中場球員需要肩負更大責任，盡量創造更多攻勢，為祖普莫亭提供入波機會。

幸好拜仁中場雙核湯馬士梅拿、甘美治都係助攻高手，梅拿已經連續4場德甲有助攻，佢今季聯賽累積16次助攻，屬於歐洲5大聯賽球員之冠，好大機會打破自己上季創造嘅21次助攻紀錄。同埋湯馬士梅拿射術亦不俗，今季德甲已入10球，並於歐聯8強首回合轟入重要1球。

至於甘美治今屆歐聯有4次助攻，僅次於祖雲達斯中場古達度，首回合湯馬士梅拿所入1球，正係由甘美治助攻。拜仁次回合起碼要入2球，先至有價講，最終能否成事，就要睇呢對德國孖寶。