作客仲醒　愛華頓下盤收禮

周二(13日)凌晨英超雙響炮，尾場「海鷗」白禮頓主場鬥愛華頓。白禮頓實力差一皮，今仗要讓波有啲離譜；愛華頓力爭歐洲賽資格，加上客場特醒，受讓平半下盤筍到爆。（Now 621周二凌晨3時15分直播）

常言道好運緊要過好波，白禮頓正係反面教材，喺主帥樸達帶領下，重視控制比賽節奏，可惜經常贏形勢失分，好似上仗領先下被曼聯反勝2比1，就係最新例子。佢哋近8仗聯賽只得2勝2和4負，狀態麻麻。查實「海鷗」領先尾3嘅富咸6分，搶分壓力唔算大，戰意未能盡信。愛華頓近3仗聯賽只得1和2負，主要受傷患困擾，好彩進攻核心占士洛迪古斯上仗打和水晶宮有士哥，有助提升信心，加上佢哋作客醒過主場，近8場聯賽客場獲6勝1和1負，今仗有得受讓必捧下盤。

西布朗添信心大鬥修咸頓

至於頭場西布朗主場對修咸頓。尾2嘅西布朗上仗爆冷贏車仔5比2，信心返晒嚟，護級仲未絕望必藉地利搶攻。修咸頓上場作客反勝般尼3比2，近4場總入球全開3球或以上，捧2.5球嘅入球大最划算。（Now 621周二凌晨1時直播）