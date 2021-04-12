《港講J.LEAGUE》推廣東話節目回饋球迷

早在上世紀90年代初J.LEAGUE創立初期，日本當地職業足球聯賽，其實已經備受香港球迷關注，而在將近30年的時光中，J.LEAGUE亦早已成為本港其中一個深受歡迎的聯賽。為了回饋本港球迷，J.LEAGUE去年已在YouTube設立《J.LEAGUE International》頻道，製作英語節目以拓展海外市場，而廣東話節目《J.LEAGUE 會客室》早前亦已經首播，足證J.LEAGUE對香港市場的重視。

「在將近二十年這樣的一段漫長時間裏，J.LEAGUE只專注於開發本土市場，直至數年前我們開始計劃擴大市場，將版圖拓展至海外，並定下了在亞洲的發展策略。」J.LEAGUE海外事務部負責人小山惠認為，科技進步令球迷不論身在何處都可觀看各地球賽，J.LEAGUE在國際足壇的市場爭奪戰面臨激烈競爭，因此目光首要放在亞洲。

「因為亞洲是未來的全球經濟中心，足球在很多亞洲國家包東南亞地區是最受歡迎的運動，亞洲資金應該投放到亞洲足運，所以我們冀以投資帶來足運的改變。」小山惠稱J.LEAGUE的願景是成為「亞洲的英超」：「讓亞洲球員都以進軍J.LEAGUE為夢想。」

小山惠直言，以 J.LEAGUE 的播放權收益而言，香港是「世上其中一個高的地區」，目前只有英語節目的《J.LEAGUE International》頻道，也將每月製作廣東話節目以配合香港市場，他說：「我們想以專門為香港市場而製作、本地化的內容吸引球迷，因此開始了為香港球迷而設的廣東話節目。」

由早年的薛高、三浦知良、連尼加、史基拉斯，到如今的恩尼斯達、三笘薰，香港球迷透過直播見證不同年代的球星於J.LEAGUE發光發熱。「若將來有香港球員登陸 J1、J2或 J3，J.LEAGUE在香港的價值和需求將進一步提高。」

小山惠表示，J.LEAGUE球隊近年引入猜拿帖、鄧達、迪拉唐等泰國國家隊球星，令賽事在當地更受注目：「據意見調查數據，有7成受訪泰國人知道J.LEAGUE，有興趣觀看的人由2013年的19%增至目前的57%，現在泰國的播放權收益相當可觀。」

他補充謂J.LEAGUE樂於探討各種策略、合作去幫助香港球員進軍當地，包括協助球會考察、發掘球員，或安排球員參加訓練營：「自從猜拿帖加盟J1球會，其他球會都開始視泰國為人才庫，況且各球會也着力開發新市場，將本土經濟與亞洲市場聯繫。所以只要香港有登陸J.LEAGUE的『先驅者』，就會令更多人受惠，屆時就會有翻天覆地的變化。」