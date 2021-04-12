穿喱士內衣過磅惹禍?澳洲美女拳手被打爆眼

有澳洲「金色轟炸機」之稱的貝婕絲(Ebanie Bridges)曾被批評穿上性感內衣過磅眨低拳擊運動，周日她在女子WBA最輕量級拳擊冠軍戰，被英國的卡坦妮（Shannon Courtenay）擊倒，兼打到左眼積血嚴重腫脹，這位在個人社交網常以性感形象示人的美女拳手，賽後Show出自己左眼大如雞蛋的相片，更揚言：「我會捲土重來。」

大多數女子運動員在拳壇一向都以運動Bra-Top出席過磅環節，但貝婕絲則一破傳統，穿上性感的喱士內衣亮相，而日前在最輕量級冠軍金腰帶的賽前過磅，她就穿上了一套黑色的喱士內衣登場，即成為最吸睛環節，她在會後表示：「我覺得女子拳擊運動需要更多注目眼光，我們需要盡自己所能，讓更多人來睇比賽。」

然而其今場對手英國的卡坦妮對她這個舉動，非常反感，曾經指責貝婕絲穿上喱士內衣是貶低了這個運動：「她說想讓人更多關注這項運動，我能理解，我也希望有更多人關注，但我有一個14歲的妹妹，我教練有個女兒，我想成為一個好榜樣，向世人證明自己是刻苦地走到今天，不是炫耀你的身材。」

正所謂拳頭事擂台解決，卡坦妮就在這場金腰帶冠軍戰將自己的不滿在比賽上「發揮」，比賽大部份時間都佔上風，拳拳到肉，更出重拳打到貝婕絲左眼嚴腫起，最終首奪這項級別的金腰帶。

不過，在網絡上人氣爆燈的貝婕絲，賽後即與粉絲分享其「戰績」，「唔好意思，我今次贏唔到，希望大家可以享受女子拳賽...10個回合嘅激戰，我喺尾二嘅回合已經唔係睇到嘢，但稍後我會去英國比賽，我會再嚟過！」貝婕絲的舉動是否被認同，見人見智，但她們今次歷程已經引起了外界的一點關注。

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