李斯特城4子玩出禍　2球星將被掛牌

李斯特城周日(11日)喺英超前4大戰中，作客2比3輸畀韋斯咸，呢場波「狐狸」意外以殘陣出戰，事關占士麥迪臣、艾約斯佩雷斯、咸沙袓靴里等4位球星賽前開P違反限聚令，被領隊羅渣士狠狠飛出大軍名單，據報艾約斯佩雷斯同咸沙袓靴里更會被李斯特城掛牌出售。

占士麥迪臣、艾約斯佩雷斯、咸沙袓靴里同養緊傷嘅哈維班尼斯，日前被發現喺艾約斯佩雷斯屋企開咗個有18人參加嘅派對，當中大部份都係後生女，據報羅渣士收到風後已即時傳短訊叫佢哋停止，但佢哋竟然靜靜雞拉隊，半夜轉場去咸沙袓靴里屋企繼續開P，最終羅渣士決定將佢哋踢出大軍名單。

羅渣士喺賽後表示：「我個人係極度失望，我上任之後希望喺球場內外建立一套標準，尤其喺季尾關鍵時刻，呢套標準同價值就更加重要，佢哋為自己嘅行為承擔後果，呢場比賽對李斯特城相當重要，但有啲事情係比足球更重要，我哋要尊重國家正面對嘅難關，亦要尊重球會建立嘅價值。」

英國《每日郵報》爆料，占士麥迪臣同夏維班尼斯係球會建隊核心之一，所以會獲得原諒，但係艾約斯佩雷斯同咸沙袓靴里嘅球場表現就未如人意，再加上場外紀律問題，今個夏天將會被李斯特城「掛牌」賣走，冇得留低。