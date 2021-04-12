港超聯　基頓壓哨入球　東方龍獅逼和標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周一晚（12日）爆出冷門戰果，標準流浪在先落後的劣境下，下半場4分鐘內連追2球一度反超比數；惟主隊靠基頓最後時刻攻入壓哨一球，最終以2比2逼和，雙方各得一分。

剛於「菁英盃」封王的東方龍獅，力爭各項賽事四連勝，今仗作出多個陣容位置調動，黃威、梁振邦及梁冠聰坐鎮中場，復任正選的馮慶燁，與基頓組成中堅組合。標準流浪方面，箭頭人物亞加斯圖重新擔正，與祖連奴負責撕破對手防線，同樣重回正選大軍的基蘭馬與門將李溢晉等負責鎮守後防。

標準流浪開局取態並不保守，亦取的不少控球機會，4分鐘，劉智樂右路禁區外窄位放冷箭，射到基頓出界。15分鐘，東方龍獅中場梁冠聰左路底線傳中，可惜埋伏門前的辛祖未能取得取得射門機會。5分鐘後，主隊有一次入肉攻勢，梁振邦禁區外接應費蘭度回傳，第一時間起腳遠射斜出。29分鐘，辛祖禁區頂附近獲得一次撞射機會，但未能威脅把關的李溢晉。35分鐘，這位東方箭頭再接應角球頂中柱。4分鐘後，林恩許傳入遠柱，費蘭度力壓周加樂頭槌攻門，亦吿中柱彈出。上半場補時階段，辛祖禁區頂擺脫防守球員推大位起腳，再被李溢晉飛身撲出，雙方半場都未能打開紀錄。

換邊後，東方龍獅迅速搶得先機，48分鐘，黃威右路開出角球，皮球落在辛祖腳下，這位球隊主力射手推順後起腳，射破李溢晉十指關，幫助球隊領先1比0。53分鐘，黃威接應費蘭度右路傳中再定中橫楣。但標準流浪很快就作出回應，54分鐘，盧均宜交出精準長傳，形成單刀的亞加斯圖，面對出迎的葉鴻輝冷靜射入，迅速為球隊扳平比數。流浪再接再厲，4分鐘，祖連奴右路傳中，林嘉緯禁區內起左腳勁射破網，為球隊反超比數。63分鐘，周家樂右路開出罰球，陳肇鈞高高躍起一頂高出。

落後的東方，換入鍾偉強及黃梓浩等加強攻勢，一度對流浪形成圍攻之勢，但面對基藍馬及杜格拉斯鎮守的流浪後防，主隊的傳中及高波戰術，一度缺乏破門良方。比賽尾段，比賽大部分時間擔任中堅的基頓改踢前鋒，成為東方龍獅追和關鍵，臨完場前補時4分鐘，基頓把握流浪後防失誤，輕鬆將皮球踢入，最終東方龍獅靠這個入球，以2比2逼和標準流浪。