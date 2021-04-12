PSG因禍得福 後備門將係歐聯幸運星

巴黎聖日耳門(PSG)正選門將基羅拿華斯上場法甲傷出，周三(14日)凌晨歐聯次回合主場對拜仁慕尼黑，上陣成疑，屆時可能需要由後備門將沙治奧列高把守最後一關。

沙治奧列高今年經歷被賊人入屋打劫、喪父，認真黑仔。不過，呢位27歲西班牙國腳係「歐聯福星」，上屆曾經2次拯救PSG，來到今屆歐聯8強次回合大戰，佢又有機會「拋頭露面」，力爭出人頭地。

身高1米94嘅沙治奧列高出身於西維爾青訓系統，曾經協助呢支西甲球隊捧過2屆歐霸盃冠軍，其後輾轉被外借去富咸同PSG。

沙治奧列高上屆歐聯都試過臨危受命，包括8強對阿特蘭大，踢到79分鐘入替受傷嘅基羅拿華斯，球隊最後時刻連入2球反勝晉級。

4強對RB萊比錫，沙治奧列高擔正踢足全場，PSG大勝3比0。決賽基羅拿華斯復出把關，PSG反而輸畀拜仁。沙治奧列高亦憑上屆歐聯出色表現，被PSG正式收購。

值得一提，沙治奧列高嘅爸爸上月不幸過身，PSG喺16強次回合對巴塞隆拿，基羅拿華斯撲出美斯嘅12碼後，話將呢次撲救送畀沙治奧列高同佢嘅家人，如果沙治奧列高今場擔正，相信都會使出渾身解數，力保不失，答謝番基羅拿華斯。