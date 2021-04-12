港超聯　林嘉緯再入波：感覺好開心又陌生

港超聯周一（12日）獨腳戲，標準流浪作客硬撼勁旅東方龍獅。流浪下半場初段先落後一球，但今仗墮後組織為主的隊長林嘉緯，一度替球隊成功反超前，最後雖未能取勝，惟「嘉緯」卻對自己今仗攻入一球，以及球隊整體發揮感滿意。

「嘉緯」於下半場58分鐘，替球隊射入反超前一球，相隔接近五個月再入球，賽後他坦言感覺既開心又陌生，由其是自己今季在球隊的角色有所轉變：「陳肇鈞嚟咗之後，畀左進攻中場個位佢，自己就做多咗中場串連，根據自己經驗間唔中先上去一、兩次，點知今次就入到波。」「嘉緯」與好拍檔盧均宜今仗組成球隊雙防中，他認為可以增強球隊的用波能力：「之前球隊防中都會用掃蕩型球員多啲，但教練都想揾個球員用到波，甚至喺中場幫到我，咁我同佢嘅默契唔洗懷疑啦，不過都仲可以做好啲。」

另外林嘉緯亦大讚球隊表現已有很大改善，他指至少大家比之前更放膽猜傳，以及防守上的聯繫有進步，不過整體心理質素上卻需要加強，尤其是東方龍獅在下半場積極搶迫後，球員就開始大腳踢走皮球，減少以猜傳組織攻勢，令球隊防線一直受壓。「嘉緯」坦言領先後已預計到比賽後段，對方會不斷壓上前進攻，可惜最後犯錯導致未能全取3分，惟他深信球隊今季表現足以令強隊害怕。