VAR畫唔到線？西布朗入波慘被屈走

英超VAR再爆荒謬鬧劇！周二(13日)凌晨英超護級戰，西布朗主場迎戰修咸頓出現罕見騎呢場面，視像裁判系統(VAR)喺審核西布朗早段入波有冇越位嗰陣，竟然因為鏡頭影唔到入波球員身體位置，結果「畫唔到線」，因無法判斷而將入球作廢。其他角度所見入球者麥巴耶戴亞尼幾乎肯定並冇越位，好在西布朗最後都贏到波，但領隊艾拿戴斯賽後仍然狠批VAR已成笑話。

西布朗開波3分鐘就有麥巴耶戴亞尼近門頂入，當時禁區內人數眾多，旁證就舉旗示意越位等VAR去查，點知VAR嘗試去畫線嗰陣，發現麥巴耶戴亞尼上身被隊友基爾巴特利遮住，最終VAR得出結論係「冇合適角度判斷麥巴耶戴亞尼上身有冇越位」，故決定維持球場上嘅判決。不過鏡頭所見越位嘅其實係基爾巴特利，而佢並未影響比賽過程，入波理應成立。

上季阿士東維拉曾經因為鷹眼7個鏡頭被遮，令佢哋護級大戰由輸變和，搶到最終護級成功嘅關鍵1分，間接將般尼茅夫送落英冠。今次受害者西布朗就唔想重蹈覆轍，入波被「屈」走後仍然繼續搶攻，最後憑馬圖斯佩雷拉、馬菲菲臘斯同哥林羅賓遜各入1球，主場大勝3比0，聯賽2連勝後有24分，只係距離尾4嘅紐卡素8分，護級仲未絕望。

西布朗領隊艾拿戴斯賽後表示：「VAR恐怕已經淪為笑話，球季完結後一定要進行改革。球場上面有16個鏡頭，我哋得到另一個角度影片，見到個入波係明顯合法，《BBC》、《天空電視》、其他電台等所有人都話個入波冇問題，但就因為人為錯誤而作出錯誤嘅判決。」