多蒙特捧新人　歐洲5大聯賽最醒

足球年輕化係大趨勢，唔少豪門都開始致力培訓新人，據瑞士者名體育研究機構《足球天文台》(CIES)統計顯示，歐聯8強份子多蒙特係歐洲5大聯賽球會當中，畀最多機會年輕球員嘅球隊，21歲以下球員喺聯賽上陣時間，足足佔全隊嘅28.5%。

《足球天文台》調查全球71個頂級聯賽合只999間球會，丹麥球會洛斯查蘭特今季聯賽有48.9%時間係畀咗21歲以下球員，位列全球首位，不過只計歐洲5大聯賽嘅話，德甲勁旅多蒙特就係最醒嗰隊。而前10位當中，有多達7隊係嚟自法甲(見表)。

事實上，多蒙特近年搜羅咗唔少頂尖新星，王牌前鋒艾寧夏蘭特只係20歲，16歲新人王尤素法莫高高今季亦勁爆上位，加上英格蘭17歲新國腳祖迪比寧咸，以及雲連亞卡維奴(19歲)、基奧雲尼雷拿(18歲)等新星都有大量機會，多蒙特提拔新人真係有一手。

歐洲5大聯賽起用最多21歲以下球員球隊

1●多蒙特(德甲)

2●尼斯(法甲)

3●摩納哥(法甲)

4●雷恩(法甲)

5●史浩克04(德甲)

6●聖伊天(法甲)

7●迪安(法甲)

8●里爾(法甲)

9●狼隊(英超)

10●朗斯(法甲)