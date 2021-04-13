有勒邦占士力撐！利物浦跳入《福布斯》前5

上季英超冠軍利物浦，今季成績雖然有回落，但佢哋球會嘅市場價值就回升，喺最新公布嘅《福布斯》世界足球壇最具價值球會排名榜跳入前5，喺英超球會僅次於曼聯。

《福布斯》上一次點評球壇最有價值球會已經喺兩年前，當時皇馬排第一，巴塞排次席，今次包攬頭兩位嘅都係呢兩支西甲球隊，但位置就互調，巴塞以47.6億美元輕微壓倒皇馬(47.5億美元)。

至於英超「雙紅」曼聯及利物浦都上榜，分別排第4及第5位，值得一提嘅係利物浦上次排第8，連升三級，市場價值41億美元，紅軍嘅價值上次估計同NBA巨星勒邦占士與其合作伙伴Maverick Carter，以及美國富商Paul Wachter等入股有關。

《福布斯》表示今次嘅編制，同兩年前比較，各球會嘅平均價值提高咗30%，但由於疫情關係令比賽日收入減少，導致當中有唔少減損。有全球最具市場價值球員C朗拿度助陣嘅祖雲達斯，就喺今次排名榜跌出前10，位列11。

《福布斯》最有價值球會最近排名榜：(只列前10,美元計)

1.巴塞隆拿 47.6億

2.皇家馬德里 47.5億

3.拜仁慕尼黑 42.2億

4.曼聯 42億

5.利物浦 41億

6.曼城 40億

7.車路士 32億

8.阿仙奴 28億

9.巴黎聖日耳門 25億

10.熱刺 23億