歐聯8強　車路士要悶死波圖

歐聯8強次回合，由車路士對戰波圖，今場比賽再次喺中立場西班牙舉行。英超勁旅車路士首回合贏2比0，晉級形勢一片大好，只要保持領先優勢就完成任務，今場並冇必要冒險搶攻，加上車路士領隊杜曹一向採取穩陣戰術，「車仔」喺佢執教之下，近13場比賽有11場總入球都開出2球或以下，首選中位數2.5球嘅入球細。（Now 644、有線661及601台周三凌晨3時直播）

車路士首回合攻勢並唔算多，但勝在高效率，佢哋睇定嚟踢主要打傳控，全場雖然只有6次射門，其中3次中目標，但結果就入咗兩球。值得一提，出現第2個入球時，其實已經踢到比賽末段嘅85分鐘，當時因為波圖想收復失地而谷得太前，令防線出現嚴重錯誤，先至畀「車仔」後衞芝維爾偷到個波，順勢扭過埋門將，射入空門成2比0。無論比賽過程，亦或賽果都充分體現出杜曹嘅務實作風，就係唔需要急於同對手鬥攻，而係先做好防守，有耐性等待機會，然後再發動致命一擊。

事實上，車路士自從由杜曹領軍之後，好多球評家及球迷都大讚「藍戰士」防守明顯改善，因此大部分比賽都係小勝收場，更何況車路士今場打和都可以晉級，更加唔需要冒險搶攻，預料今場攻門次數同入球數字將會比首回合更少。

臨門一腳欠質素

至於葡超球隊波圖首回合意料之外出現12次射門，比對手多出1倍，但卻未能取得入球，可見佢哋進攻質素欠佳。其實波圖可以喺16強淘汰意甲勁旅祖雲達斯，主因係對手防線連番失誤，而非本身攻力特出，所以嚟到8強遇上踢法四平八穩嘅車路士，立即一籌莫展，預料再次對戰都難以喺對方身上取得入球，不妨再追入球細。

■Mic少

車路士近13場比賽總入球統計

11次2球或以下 85%

車路士

16艾度亞文迪

28艾斯派古達 4安達斯基斯坦臣 2魯迪格

24列斯占士 5佐真奴費路 17高華錫 21芝維爾

19美臣蒙特 29夏維斯 11迪姆華拿

波圖

1馬捷斯

18韋遜曼拿化 19贊素梅賓巴 3比比 12沙紐斯

17捷西斯哥朗拿 8馬迪奧斯烏利比 16馬高古積 25奧達維奧艾美臣 7路易斯迪亞斯

11馬利加