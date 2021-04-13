J League代表：會助香港球員亮相日職

歐陽耀冲曾於2019年12月前赴日本試腳，以下是當年報道：

【林卓臻日本直擊】日本職業聯賽（J League）近年致力拓展亞洲市場，更與泰國、越南和柬埔寨等東南亞國家，建立「提攜國」關係，幫助這些地區發展足球運動。其中泰國球星猜拿貼於日職取得成功的故事，更是被視為計畫成功的典範。

日職代表小山惠先生在「歐冲」和彭林林踢完選拔賽之後接受記者訪問，解釋今次香港球員獲邀的契機：「日本職業球員公會每年都有為亞洲外援，提供同日本球員一起選拔嘅機會，過往有泰國同印尼球員喺參與選拔賽後，獲得一紙日本球會合同，今次選擇香港球員，都係希望他們可以因此踢到日職。」

日職一直是香港人關注度頗高的聯賽之一，除有電視轉播賽事之外，不少粉絲更會親身去到日本當地，追捧心愛的球隊，小山惠就提及一項有趣統計數目，指香港人是除日本本土球迷之外，最願意到現場觀看日職比賽的國外球迷群組，可見日職在香港球迷中絕對是人氣高企，日後如果有香港球員可以登上日職舞台兼取得成功，相信絕對是香港球迷樂見的結果。他亦表示雖然日職和港超暫時沒有官方合作夥伴關係，但雙方關係良好，日後不排除會有更多類似合作計畫出爐。