【女足粉絲團】高手過招　握手言和

自2012-13球季足總復辦女足聯賽開始，女足老牌球會公民連續5年奪得聯賽冠軍，其中3年更同時贏得足總盃，榮膺「雙冠王」。直至2017-18球季開始，以往在女足界罕見的轉會情況變得較頻繁，當中最震憾的是自小效力公民的港隊主將陳詠詩轉會沙田，而傑志及愉園兩大老牌球會亦新增女子隊加入戰團。該季最終由傑志終止公民霸業封后，愉園亦奪得該季足總盃。疫情過後，沙田今季加入由愉園轉會的王素孄，以及回流的韋婉婷。公民、愉園、沙田及傑志成為了「女足Big4」，4隊均有實力奪冠，聯賽爭逐的情況自然比以往激烈得多。

聯賽的競爭性直接影響代表隊的發展，與代表隊成員應付國際賽的能力息息相關。女青聯賽亦是同樣道理，如青年代表隊球員集中於某一兩球會，則會令球員在本地聯賽得不到理想的競爭性及比賽經驗。

上周二（6日）在跑馬地遊樂場，聚集了近半百觀眾觀看「賽馬會女子青年聯賽」，由公民對車路士足球學校（香港）的賽事。兩隊當中近七、八成球員均是港青各梯隊的成員，交鋒大戰氣氛相當濃。上半場中段車路士足球學校（香港）憑文玥晴，把握門前混戰的機會先開紀錄，下半場由房樂晴於禁區外遠射再下一城，加上梁匡蕎梅開二度，以4比0大勝對手。

至於本周「賽馬會女子足球聯賽」的重頭戲，有假曾大屋遊樂場上演的愉園對公民，雙方上半場互有攻守下互交白卷。易邊後，愉園由蘇鎧霖接應湛靜雯的傳中球先開紀錄，及後傾力反撲的公民，完場前由吳穎琴接應張煒琪的傳送，巧妙避過兩個敵衞，再射破吳婉琪的十指關扳平，各得1分。

【上周戰果」

甲組：

沙田 2比0 車路士足球學校(香港)

公民 1比1 愉園

大埔 0比2 傑志

港會 4比2 大聯盟足球學院

乙組：

黃大仙 5比0 和富社企

恆華足球體育會 0比3 恒益

偉發 0比4 花花