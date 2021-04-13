歐聯8強　今晚拜仁撞門玩大佢！

今晚歐聯8強次回合生死戰，巴黎聖日耳門(PSG)主場火併拜仁慕尼黑。雖然PSG喺首回合贏3比2，但鋼門基羅拿華斯、隊長馬昆奴斯哥利亞有傷在身，就算出得亦未必托弗，令防線存隱憂，衞冕嘅拜仁為收復失地冇得縮，一定大舉進攻，近年交手例演大騷，2.5球嘅入球大有買趁早。(myTV Gold 303、now 643、有線656及616台周三凌晨3時直播)

PSG雖然喺首回合作客全場捱打，但快速反擊堅銳利，靠王牌尼馬兩度貢獻助攻，射手基利安麥巴比亦梅開二度，最終險勝拜仁3比2，報回上屆決賽一箭之仇，後者今屆歐聯已有8球進帳，位居射手榜次席，其中6球係淘汰賽攻陷巴塞及拜仁，可見佢愈關鍵大戰愈交到貨，不愧係「新球王」。至於鋼門基羅拿華斯全場左飛右撲，作出10次撲救，同樣功不可沒，不過佢喺日前聯賽對斯特拉斯堡因肌肉受傷，被迫退下火線，中堅馬昆奴斯哥利亞亦喺首回合傷出，就算兩人趕及復出，狀態亦未必弗，對防線影響唔細。

拜仁同樣傷兵滿營，除咗射手羅拔利雲度夫斯基續抖外，謝路美保定、京士利高文、基拿比等受傷病纏身，陣容嚴重不整，更畀PSG搶到3個作客入球，形勢好危。但睇番拜仁首回合全場佔咗6成控球率，射門次數多達31次，其中12次中龍，咁樣都輸波堅唔抵，幸好仍有湯馬士梅拿、利萊辛尼等進攻好手助陣，新星穆斯亞拿日前聯賽對柏林聯建功，以18歲零1個月之齡，成為代表拜仁於德甲攻入4球嘅最年輕球員，哥列斯卡亦已復操，今仗應該出得，為晉級不得不豁出去搶攻。

翻查紀錄，雙方近5次正面碰頭，合共炮製17個士哥，其中4場開3球或以上，拜仁今場焗攻，隨時畀PSG狂打反擊，預計實多波入，不妨向2.5球嘅大盤埋手。

陣容圖

巴黎聖日耳門

1基羅拿華斯

31哥連達巴 15丹尼路佩尼拿 3派斯奴甘佩比 25米素爾巴卡

21安達靴里拉 27伊祖沙古爾

11迪馬利亞 10尼馬 23達斯拿

7基利安麥巴比

拜仁慕尼黑

1紐亞

5班捷文柏華特 27阿拉巴 8查維馬天尼斯 19艾方素戴維斯

6甘美治 18哥列斯卡

42穆斯亞拿 25湯馬士梅拿 10利萊辛尼

13祖普莫亭