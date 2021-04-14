拜仁贏波出局　衞冕歐聯失敗

周三(14日)凌晨歐聯8強次回合，上屆冠軍拜仁慕尼黑雖然作客以1比0擊敗巴黎聖日耳門(PSG)，但兩回合合計打和3比3，法甲豪門PSG憑較多作客入球，晉身4強，兼報卻上屆決賽不敵拜仁之仇。

拜仁首回合主場輸2比3，今場必須入2球，先至有機會晉級，但呢支德甲班霸幾乎又先失守，PSG球星尼馬禁區右路起腳，僅被門紐亞撲出底線。尼馬跟住仲有1次勁射中楣彈出，呢位巴西國腳轉個頭又射中柱，真係黑仔。

拜仁唔使失波之餘，仲喺40分鐘，由祖普莫亭近門頂入，打開紀錄，呢位喀麥隆國腳兩回合倒戈，都取得入球。

拜仁只要再入1球，就可以晉級，但下半場佔唔到優勢，反而PSG攻勢更加有威脅，包括尼馬近門錯失射空門機會，基利安麥巴比單刀射入，但被判越位在先，入波無效。

踢到90分鐘，尼馬有單刀機會，但被拜仁門將紐亞快一步出迎解圍，最終拜仁維持贏1比0，但都係黯然出局。

今次亦係1992年歐聯改制之後，首次出現上屆亞軍淘汰上屆冠軍嘅賽果。PSG將於4強遇上多蒙特對曼城嘅勝方。