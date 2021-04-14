伊朗神鋒倒掛金球　車路士輸波照入4強

周三(14日)凌晨另1場歐聯8強次回合，車路士同波圖再次喺中立場西班牙交鋒，葡超球隊波圖雖然憑伊朗前鋒達利美喺補時，以精彩倒掛金勾入波，贏1比0，但兩回合合計仍然輸1比2。歐聯改制之後，車路士第8次晉級4強，超越曼聯，成為英超球隊之冠。

車路士首回合贏2比0，今場明顯踢得冇咁進攻，比賽初段，車仔門將艾度亞文迪更加出現1次嚴重犯錯，喺禁區內誤傳畀對手捷西斯哥朗拿，呢位墨西哥國腳第1時間起腳，但唔中目標。上半場陷入拉鋸局面，雙方都冇射門中目標，亦係今屆歐聯第2次出現上半場冇射門中目標嘅比賽。

換邊之後，車路士稍佔上風，基斯甸普列錫離門10碼凌空抽射，但係斜出，美臣蒙特射門，亦被波圖守將韋遜曼拿化擋出。

踢到補時4分鐘終於出現入球，後備上陣嘅波圖前鋒達利美接應右路傳中，用倒掛金勾射入，可惜為時已晚，兩回合合計仍然輸1比2。

賽後車路士領隊杜曹話：「我哋遭遇1場艱辛嘅比賽，可能場面上唔好睇，但戰情都係非常激烈，我哋防守非常好，本來應該保持不失，亦有較多具威脅攻門，整體來講，我哋值得入4強。」車路士近7年首次晉級4強之後，將會遇上利物浦對皇家馬德里嘅勝方。