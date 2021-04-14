死神不死！司徒偉傑踩單車燃點籃球之火

從「教波」，到搬運凍肉、送文件、蛋糕、口罩……從修頓，到梅子林、亞公角、獅子亭……從一球在手，到腳踏單車……過往一年，司徒偉傑經歷很多，轉變很多，有過「不如停一停」的念頭，最終還是抱著「一腳踩到尾」的精神，沉住氣，捱過去。如果拐過彎，球季真的能夠重啟，披上崇德飛鷹球衣的他，只想證明一件事。

訪問司徒偉傑的原因，是某次與香港籃球總會副會長羅善行聊起球員動向，他提到：「大家記憶裏的『死神』是一個肥仔。但疫情期間，他每日踩4、50公里單車，還找前單車隊成員何兆麟一起訓練，衝三趟長約2公里的梅子林路，最誇張的是，竟然跟到！現在，他已經是『瘦版死神』了。」聽到「減肥成功」這個關鍵詞，總會竪起耳朵，便順理成章邀約司徒，一探究竟。

約好1點沙田獅子亭等，12點45分，才收到「我從單車倉出發了」的訊息。原打算趁這段時間，發掘附近的「打卡位」，沒想到沒走多遠，便看到馬路轉角的黑影。頂著頭盔，戴著手套，一身緊身衫，最矚目的，還是那輛高度接近記者胸口的單車，司徒笑說：「我花了很長時間、1萬多元，才買到這輛適合自己身型、入門級的爬山車。」對司徒而言，單車並非什麼「新玩具」，他本來就有一輛代步，只是去年認識一群「發燒友」，推薦了幾條「長命斜」，便想換輛專業點兒的試試。

沒有籃球的日子，他每日搬運凍肉、送文件、蛋糕、口罩……放工後，「簡單吃過飯，就迫自己衝一趟獅子亭，再回將軍澳洗澡，睡覺，明早9點準時返工」，反覆循環。「不會累嗎？」我問。他苦笑道：「剛開始時，踩到某個彎位，真的很累，很想放棄。但我要求自己，一定要『一腳踩到尾』。」這是一場意志力的考驗，只要咬緊牙關撐過去，「慢慢就會習慣，不會再有『咁斜嘅』、『不如停一停』的想法。」

時間快轉到11月，司徒形容一群車友開始「癲癲哋」：「拉著我，逢星期日1點出發，踩一趟梅子林、亞公角、道風山，再回來踩兩趟獅子亭，直到5、6點才結束。」適逢球場短暫重開，他練了幾課，自覺腳力不夠，便把平日的「獅子亭作業」直接乘3：「上斜最快14分鐘，平均16分鐘，落斜則是10分鐘。三趟加起來約莫1.5小時，已相當於正常籃球賽的長度。」

地獄式訓練的結果，是力量、體能都有進步，整個人更是瘦了一圈。但司徒說，減肥純屬意外收穫：「疫情期間，無法打波、教波，生活一下子失去寄託，很負面。唯有踩踩單車，跑跑步，權當消遣。」的確，球場封完再封，一點點磨蝕著熱情、意志，還有有限的球員生涯，灌再多的心靈雞湯，也很難做到「正面少少啦」。「某次球場重開，學生說：『阿sir，我想練波啊。』我的第一反應竟是：『打乜鬼，轉頭又封場。踩吓單車，keep吓體能算啦。』因為練得多麼厲害，暫停幾個月後，都要重頭來過。」

司徒坦言，甚至想過完全放棄籃球：「但我不甘心啊……」2017年，他由永倫回巢標準福建，然而表現未如預期：「我總想，到底是我的問題，還是出場時間少呢？」於是，2019年完季後，他毅然轉投崇德飛鷹，只為證明一件事：「我還能打。」相比起四強、冠軍，或過往掛在嘴邊的場均10分10籃板，「我還能打」很虛無，卻是此刻最迫切的願望。

「學生常說：『阿sir，我想看你打球，別這麼快退役。』我不想辜負他們。」當然，也不要辜負自己。某程度上，無論過往一年的生活、打籃球，還是踩單車，總有氣喘吁吁，依然看不見轉角的時候，他豁達笑笑：「可以怎樣？沉住氣，捱過去囉。」道理就跟「一腳踩到尾」一樣。

口罩令豁免後銀牌始重啟

本港疫情稍為放緩，政府亦已逐步放寬社交距離措施及重新開放運動場所，日前香港籃球總會正式公布比賽章程，當中指口罩令豁免後6至8星期，將重新展開銀牌賽，令球員重燃復賽希望。然而，由於口罩令會延長14日至4月28日，而針對室內體育場館的口罩令亦仍未獲豁免，意味新一季籃球賽事會繼續順延，最快要待6月中才有機會上演。

司徒：戴口罩落場有保留

大部分甲一球員於2月中球場重新開放後已積極重投訓練，東方龍獅隊長李琪更明言為打比賽「戴口罩、打針都願意！」今季轉投飛鷹的司徒偉傑同樣期待新季盡早開打，但對於球員或要戴口罩打比賽，他則有所保留，「現在有疫苗又有檢測，要在8月前復賽都頗為樂觀，不過如果要復賽，我認為首先室內場要豁免球員戴口罩。戴口罩打籃球難以呼吸，到時大家打打下就會只掛在耳仔，這就沒意思吧！」

至於外援問題，上季9隊中僅得安保漢友用全華班，疫情期間部分洋將回鄉避疫，目前南華的朱亮、東方龍獅的拉利羅斯和永倫的泰那已留港訓練，但另一支爭標熱門滿貫，其外援能否趕及回港仍是未知之數，對於備戰難免添上影響。

本地籃球未知何時重啟，球迷仍要耐心等待。

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