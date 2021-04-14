名宿爆費歷克季尾走人　拜仁王朝瓦解？

拜仁慕尼黑衞冕歐聯失敗之後，面臨改朝換代，德國名宿馬圖斯爆料，指拜仁教練費歷克將於今季結束之後離隊，跳槽執教德國國家隊。

馬圖斯喺電視台評述歐聯8強次回合PSG大戰拜仁期間爆料，話費歷克即將離任，佢話：「我相信下季費歷克唔會再係拜仁嘅教練，德國足總一直想聘請佢執教國家隊，德甲煞科戰對奧格斯堡，將會係費歷克最後1場帶領拜仁比賽。」

費歷克被傳媒問到去留問題時，佢話做任何決定都會得到家人支持，似乎暗示有離開拜仁嘅可能。

56歲嘅費歷克原本擔任拜仁助教，2019年11月接替被炒嘅尼高高華，成為主帥，並帶領拜仁創出超卓成績，一口氣奪得德甲、德國盃、德超盃、歐聯、歐超盃、世冠盃，成為六冠王。

德國主帥勒夫早前已經宣布將於今夏歐國盃決賽周之後離任，費歷克曾於2006至14年擔任德國國家隊助教，自然成為新帥熱門人選。如果佢真係離開拜仁，轉投國家隊，拜仁又要另覓新帥，可能會進入一段動盪時期，甚至重現尼高高華執教時期嘅低迷日子。