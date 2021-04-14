砂岩搭鯨魚　小勝過關高回報

波記，來個日式咖喱牛肉飯，今日玩日本波，今晚再宵夜睇歐聯。先睇鳥棲砂岩對大阪飛腳，砂岩今季成績大躍進，開季9戰5勝，依家排第4，防守特別好，只係失咗2球，大阪飛腳早排爆疫情，復賽後狀態跟唔上，4戰2和2負，2場敗仗都係輸0比1，我睇飛腳今場會再輸。

跟住睇埋名古屋鯨魚對廣島三箭，鯨魚係今季長捧對象，開季9戰7勝2和不敗，而且只失1球，真係好犀利，三箭都唔差，9戰只輸1場，但就唔及鯨魚咁穩定，今場我估鯨魚唔會贏得多，贏1粒就夠，加埋砂岩嗰場，整多條1比0過兩關都幾好架。

過關2x1

(三)9 鳥棲砂岩 對 大阪飛腳 主勝

(三)11 名古屋鯨魚 對 廣島三箭 主勝

賠率：4.88倍

直播表

周三6:30pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 廣島三箭

有線661、601台

周四3:00am 歐聯 利物浦 Vs 皇家馬德里

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四3:00am 歐聯 多蒙特 Vs 曼城

Now 644、有線661、601台