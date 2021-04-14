【奧運倒數100日】疫情反彈！東京繼續搞倒數活動

推遲一年舉行的東京奧運不經不覺踏入倒數100天，即使疫苗已出現，但新冠肺炎疫情仍然令人擔心，東京都疫情近日有反彈趨勢。美國《紐約時報》周二（13日）刊登一篇題為「奧運會還應該繼續存在嗎？」的文章，指出往年預算均嚴重超支的夏季奧運會，因疫情關係延遲，隨了再次增加成本開支，同時或會成為病毒超級傳播的起點。

文章指出，日本雖然努力遏制疫情，但病例仍緩慢上升，加上疫苗接種率亦未如理想，導致主辦方更要修改火炬傳遞路線，在大阪府閉門舉行。有衞生官員表示，變種病毒的傳播已將大阪的醫療系統推向「崩潰邊緣」，而來自世界各地逾萬名運動員，以及教練、記者等均要面臨染疫的風險。

日本奧組委周三（14日）趁着倒數100日舉行了特別活動，正式為奧運及殘奧的兩個吉祥物進行揭幕儀式，並且強調今夏的奧運及殘奧肯定會如期上演，兼強調今屆的奧運會絕對在安全。

至於火炬傳遞自3月25日在福島展開後，一直低調進行，而在周二及周三傳到大阪市舉行傳遞活動，更因為確診人數驟增而首次叫停在公路上傳遞，被迫到吹田市的世博紀念公園閉門舉行，每隔200米一段，15段為一圈，每位火炬手各路一段，而為防止疫情蔓延，火炬傳遞活動不開放公眾參觀，每位火炬手可帶四名家屬出席。

此外，日本再有網上調查，數據指近80%的日本人認為奧運會應再次推遲或取消。據估計，奧運會成本已達到創紀錄的154億美元（約1,201億港元），僅去年就增加了30億美元（約234億港元）；又以過往主辦城市為例，從中國北京至巴西里約熱內盧，比賽場館附近成千上萬的居民遭強拆，勞民傷財，質疑本屆奧運是否應繼續舉辦下去。

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