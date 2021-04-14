【奧運倒數100日】疫情打亂部署！港將趕搭尾班車

體壇的時鐘，被疫情撥慢了一年。場館關閉，比賽煞停，就連四年一度的奧運也「破天荒」延期……但香港運動員沒有氣餒，依然默默訓練，把握僅有的機會爭取出線權。不知不覺，距離東京奧運開幕尚餘100日，港隊已取得34項資格，一眾羽毛球、高爾夫球、田徑及其他港將，亦會發起最後衝刺，期望趕及「尾班車」，踏足奧運舞台。

東京奧運將於7月23日開幕，港隊目前在8個項目，包括乒乓球、游泳、體操、劍擊、空手道、單車、帆船及馬術，取得34張入場券（見附表）。

伍家朗李卓耀積極搶分

然而，目前港隊還有部分世界排名前列的運動員，只待積分周期結束，就能落實奧運資格。比方說，羽毛球的積分周期6月13日截止，男、女單各有38個名額，若一個國家或地區有2名或以上選手排行前16，就能獲得最多2個名額。「巨人殺手」伍家朗目前排行第8，可謂手執半張入場券，關鍵是更進一步提升排名，從而獲得較高的種子順位，抽條「靚籤」。香港一姐張雁宜排行第31，亦暫時過關。但師弟李卓耀排行第18，與第16的丹麥Rasmus Gemke尚差2,220分，他計劃全數出戰未來3站公開賽（印度、馬來西亞及新加坡），積極搶分。至於混雙組合鄧俊文/謝影雪排行第9，相當穩陣。

程小雅陳芷澄一樣「叫胡」

田徑方面，競走女將程小雅暫踞世界第52，只要保持在前60，即可進軍奧運。但34歲的她，決定「化被動為主動」，出戰6月的西班牙20公里賽，盼以1小時31分的時間直接達標。柔道的梁寶心按照排名暫時亦可入圍奧運資格，但仍需繼續參賽保持積分；高爾夫球一姐陳芷澄同樣名列第52，大有機會連續兩屆踏足奧運舞台。此外，劍擊、賽艇、柔道、空手道、拳擊、7人欖球隊等，預計亦會陸續出戰餘下的資格賽，趕搭奧運「尾班車」。

香港隊東京奧運資格一覽（截至2021年4月13日）

游泳 女子100米自由泳 何詩蓓

游泳 女子200米自由泳 何詩蓓

游泳 女子4x100米自由泳接力 待定

游泳 女子4x200米自由泳接力 待定

游泳 女子100米背泳 歐鎧淳

滑浪風帆 女子RS:X 待定

滑浪風帆 男子RS:X 待定

競技體操 男子跳馬 石偉雄

公路單車 男子公路賽 待定

乒乓球 混合雙打 黃鎮廷／杜凱琹

馬術 三項賽個人 何誕華

乒乓球 女子團體 待定

乒乓球 女子單打 待定

乒乓球 女子單打 待定

乒乓球 男子團體 待定

乒乓球 男子單打 待定

乒乓球 男子單打 待定

馬術 場地障礙賽個人 待定

劍擊 男子花劍團體 待定

劍擊 男子花劍個人 蔡俊彥

劍擊 男子花劍個人 張家朗

劍擊 男子花劍個人 張小倫

場地單車 女子爭先賽 待定

場地單車 女子爭先賽 待定

場地單車 女子競輪賽 待定

場地單車 女子競輪賽 待定

場地單車 女子麥迪遜賽 待定

場地單車 女子全能賽 待定

空手道 女子個人形 劉慕裳

劍擊 女子重劍團體 待定

劍擊 女子重劍個人 待定

劍擊 女子重劍個人 待定

劍擊 女子重劍個人 待定

帆船 女子雷射輻射型 洛雅怡