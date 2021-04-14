歐聯大改革 下屆或唔計加時作客入球優惠

英國《太陽報》爆料，指歐洲足協將會對歐聯進行大改革，由下屆開始，淘汰賽作客入球優惠只限於法定時間90分鐘出現嘅入球，加時出現嘅入球，唔會計入作客入球優惠，歐霸盃亦會採用呢個新規則。

歐洲足協一直計劃對歐聯進行大改革，包括正賽由現時32強擴軍至36隊，甚至將決賽安排喺紐約舉行，拓展北美市場。不過，上述改革牽涉甚大，最快都要2024年先至會實現，所以歐洲足協最先可能改革淘汰賽作客入球優惠規則。

現時制度，客隊加時入波都會計入作客入球優惠，歐洲足協認為，由於首回合冇加時，次回合加時作客入球優惠都計算內，對次回合主場一方唔公平。

就以今屆16強次回合祖雲達斯主場對波圖為例，雙方兩回合法定時間，各自喺主場贏2比1，合計打和3比3，需要加時。

雖然祖記加時後贏3比2，合計打和4比4，但由於波圖喺加時入咗1球，合計有2個作客入球，成為晉級一隊。

如果將來取消加時作客入球優惠，以祖記對波圖嘅賽果，就應該互射12碼，而非由波圖晉級。