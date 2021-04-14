曼城再戰多蒙特　等睇「魔人布歐」爆發

歐聯8強次回合，多蒙特主場對曼城。英超1哥曼城首回合僅贏2比1，被對手取得作客入球，為求殺入4強作客照攻；「蜜蜂兵團」近況麻麻，主場亦難以招架。曼城近4次歐聯作客德甲球隊獲3勝1和，直取客勝。（Now 644、有線661及601台周四凌晨3時直播）

首回合曼城雖然只係贏2比1，查實佢哋佔盡優勢，先開紀錄之後有3、4次極具威脅攻門，可惜全部失諸交臂，更被對手拎到重要嘅作客入球。「藍月亮」汲取教訓後，今場會打醒十二分精神，改善埋門質素，領隊哥迪奧拿早前已揚言今場會繼續爭取入波，上場英超不惜輪換7位正選，目的就係留力今場搏殺。曼城近年對德甲球隊戰績極佳，今屆歐聯16強兩回合同以2比0挫敗慕遜加柏，近4次歐聯作客德甲球隊獲3勝1和，今場贏波晉級機會仍然高唱入雲。

多蒙特殘陣夏蘭特缺支援

多蒙特近5場德甲僅錄2勝，已經跌出前4，隨時無緣下屆歐聯。屋漏偏逢連夜雨，進攻主將查頓辛祖、新星尤素法莫高高齊齊打柴，搞到艾寧夏蘭特孤立無援，呢位挪威箭頭近3場都冇波入。加上多蒙特為求收復首回合失地，今場冇得揀要壓前主攻，防線難免空虛，隨時被曼城有機可乘，客勝穩開。

■Mic少

曼城近4次歐聯作客德甲球隊成績

勝

75%

多蒙特

35馬雲希斯

2馬迪奧摩利 15曉姆斯 16文路爾艾簡治 13拉菲爾古里路

22祖迪比寜咸 23安利簡恩 8達侯特

10杜根夏薩特 9艾寧夏蘭特 11馬高列奧斯

曼城

31艾達臣摩拉斯

2基爾獲加 3魯賓戴亞斯 5史東斯 27祖奧簡斯路

17奇雲迪布尼 16洛迪卡斯簡迪 8根度簡

7史達寧 9加比爾捷西斯 47菲爾科頓

多蒙特首回合作客負1:2

次回合可能賽果 晉級隊伍

多蒙特勝2球或以上 多蒙特

多蒙特勝1:0 多蒙特

多蒙特勝2:1 加時

多蒙特以3:2或以上的贏1球波膽勝出 曼城

多蒙特和或負 曼城