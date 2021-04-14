曼城再戰多蒙特 等睇「魔人布歐」爆發
2021年04月14日 16:00
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周四3:00am 歐聯 多蒙特 Vs 曼城 Now 644、有線661、601台
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歐聯8強次回合，多蒙特主場對曼城。英超1哥曼城首回合僅贏2比1，被對手取得作客入球，為求殺入4強作客照攻；「蜜蜂兵團」近況麻麻，主場亦難以招架。曼城近4次歐聯作客德甲球隊獲3勝1和，直取客勝。（Now 644、有線661及601台周四凌晨3時直播）
首回合曼城雖然只係贏2比1，查實佢哋佔盡優勢，先開紀錄之後有3、4次極具威脅攻門，可惜全部失諸交臂，更被對手拎到重要嘅作客入球。「藍月亮」汲取教訓後，今場會打醒十二分精神，改善埋門質素，領隊哥迪奧拿早前已揚言今場會繼續爭取入波，上場英超不惜輪換7位正選，目的就係留力今場搏殺。曼城近年對德甲球隊戰績極佳，今屆歐聯16強兩回合同以2比0挫敗慕遜加柏，近4次歐聯作客德甲球隊獲3勝1和，今場贏波晉級機會仍然高唱入雲。
多蒙特殘陣夏蘭特缺支援
多蒙特近5場德甲僅錄2勝，已經跌出前4，隨時無緣下屆歐聯。屋漏偏逢連夜雨，進攻主將查頓辛祖、新星尤素法莫高高齊齊打柴，搞到艾寧夏蘭特孤立無援，呢位挪威箭頭近3場都冇波入。加上多蒙特為求收復首回合失地，今場冇得揀要壓前主攻，防線難免空虛，隨時被曼城有機可乘，客勝穩開。
■Mic少
曼城近4次歐聯作客德甲球隊成績
勝
75%
多蒙特
35馬雲希斯
2馬迪奧摩利 15曉姆斯 16文路爾艾簡治 13拉菲爾古里路
22祖迪比寜咸 23安利簡恩 8達侯特
10杜根夏薩特 9艾寧夏蘭特 11馬高列奧斯
曼城
31艾達臣摩拉斯
2基爾獲加 3魯賓戴亞斯 5史東斯 27祖奧簡斯路
17奇雲迪布尼 16洛迪卡斯簡迪 8根度簡
7史達寧 9加比爾捷西斯 47菲爾科頓
多蒙特首回合作客負1:2
次回合可能賽果 晉級隊伍
多蒙特勝2球或以上 多蒙特
多蒙特勝1:0 多蒙特
多蒙特勝2:1 加時
多蒙特以3:2或以上的贏1球波膽勝出 曼城
多蒙特和或負 曼城