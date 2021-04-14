奧蘇為母親抗疫成功而傲：染新冠唔好去醫院

桌球世錦賽即將開打，爭取衞冕的「火箭」奧蘇里雲接受訪問時呼籲球迷最好不要去現場觀戰，因為疫情還未結束，非必要都避免去冒險；而他自爆其母親早前確診，強調新冠病毒相當可怕，在英國可以的話都別去醫院。

新冠肺炎疫情在英國仍然肆虐，奧蘇為自己母親抗疫而感到驕傲，在家用呼吸機及頑強的鬥志克服，「我媽喺屋企用呼吸機，佢都要接受必要嘅藥物治療，我哋好幸運，遇到一位唔駛佢去醫院嘅醫生，當然，如果媽媽確實有想過去醫院，想要救護車，但我同佢講唔好去住，我去搵一搵醫生，因為我唔想佢入院，除非真係頂唔住，因為一旦入咗醫院，可能更惡劣。」

「我好幸運，有醫生畀我建議，我為媽媽而感到驕傲，佢可以撐得住。」奧蘇訪問時直言不知道母親如何染疫：「我同佢講過，出街要呼吸新鮮空氣，遠離人群，佢好小心，但都染疫，或者唔好運，接觸到唔應該接觸嘅嘢，還好佢已經康復，我都放心晒。」

因此，奧蘇想藉着母親曾確診的經歷，對公眾作一個警告，疫情在英國仍然嚴重，所以呼籲球迷不要去克魯斯堡睇世錦賽：「我個人嚟講未來兩三年，都唔會買飛坐喺陌生人隔離，我唔想冒險。」對於那些不遵守社交距離的人們都表不滿：「如果球迷出現聚埋一齊好興奮，見到偶像沙比、卓林普或者羅拔臣，就跑過去呼吸，打個乞嗤、咳兩聲，然後你就染上新冠肺炎，咁就大鑊。」

世錦賽將於本周六(17日)展開，賽會在首圈將開放33%座位，而到次圈則可容場館有50％入座，直至8強及4強則增至75%，到5月2及3日的決賽可以百分之百容許觀眾入場觀戰。

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