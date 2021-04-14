港協會長霍震霆：香港運動員一定要打疫苗

港協暨奧委會會長霍震霆周三（14日）現身奧運大樓，出席第64屆體育節開幕禮。適逢東京奧運倒數100日，他期望國際奧委會（IOC）盡快公佈具體防疫指引，並相信香港運動員「一定要打（疫苗）」，才能啟程日本。

距離東奧開幕僅餘100日，霍震霆表示等了這個「歷史時刻」足足一年，非常感觸：「運動員更辛苦，但前幾日（傑運頒獎禮）他們向我反映，說自己狀態不錯，有信心和決心。」香港體育學院3月底起安排全職運動員及職員自願接種疫苗，被問到會否強制要求港隊「打針」，才能參加東奧，他指：「我想一定要打（疫苗）。主辦國最關心運動員（健康），屆時約有6萬人入境，全世界運動員住在一起，又可能有國家元首，要考慮出事的結果。」

受疫情影響，東奧謝絕海外觀眾。市民要支持港隊，唯有寄望電視台轉播。但據悉東奧轉播費高達2.7億港元，導致遲遲未有電視台入標。霍震霆表示，已呼籲政府出手購入轉播權，惟至今未有定案：「奧委會已反映市民意見，我認為政府要在商業考慮及香港整體（福祉）之間作出平衡。」

另外，「蛙后」江忞懿（Yvette）、「跳遠王子」陳銘泰、賽艇大師姐李嘉文及前香港足球先生范俊業，出任第64屆體育節大使。現年28歲、曾出戰里奧的Yvette坦言，自己不會衝擊東奧資格，今屆任務是在「線上支持隊友」，並會在東奧後宣布自己未來動向。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！