晏菲路魔咒解除　利物浦狂攻皇馬博翻身

歐聯8強次回合大戰，重頭戲利物浦主場再鬥皇家馬德里。「紅軍」首回合落後1比3，想收復失地必需主動搶攻，不過皇馬近期轉踢快速反擊效果極佳，近13場賽事11勝2和未輸過，今場受讓必捧讓球客勝。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨3時直播）

兩軍首回合都唔係「夫添」出戰，利物浦繼續缺少長期養傷嘅中堅華基爾雲迪積克、祖高美斯及祖爾麥迪比，皇馬就有隊長沙治奧拉莫斯受傷，華拉尼賽前確診需接受隔離。相比下利物浦影響明顯較大，除「新仔」尼達利菲臘斯走甩雲尼斯奧斯祖利亞，要為首個失波負責，身經百戰嘅阿歷山大阿諾特亦踢到慌失失，頭槌回傳變助攻，畀馬高阿辛斯奧射入第2球，早早落後兩粒陷於劣勢，「紅軍」後防今場繼續「地莊」出戰，想保持不失唔係咁易。

黃金中場線反擊煞食

另邊廂，皇馬一對臨危受命嘅中路拍檔拿祖費南迪斯及艾達米列達奧都有水準演出，加上由卻奧斯、卡斯米路及莫迪歷組成嘅「黃金中場線」，成功控制比賽節奏，利用精準傳送，為前線嘅賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞及馬高阿辛斯奧等提供反擊機會。上場西甲「國家打吡」，皇馬就係憑此招以2比1殺敗宿敵巴塞隆拿，各項賽事已保持13場不敗，重燃聯賽衞冕希望，士氣及信心稱得上係今季最巔峰，作客晏菲路絕對未驚過。

連同首回合賽事，皇馬近4次歐聯鬥利物浦全部贏晒，而且佢哋近7場歐聯贏6場，包括上圈16強雙殺阿特蘭大，足證皇馬唔會因為首回合領先而放鬆，依家手握兩球領先優勢，更有利專心打反擊，受讓值捧。

■笛子波童

皇馬近13場成績

不敗

100%

陣容圖

利物浦

1艾利臣比加

66阿歷山大阿諾特 47尼達利菲臘斯 19奧辛卡巴克 26安德魯羅拔臣

5韋拿杜姆 3法賓奴泰華利斯 6堤亞高艾簡達拿

20迪亞高祖達 11穆罕默德沙拿 10沙迪奧文尼

皇馬(右至左)

1泰拔高圖爾斯

19奧迪奧蘇拿 6拿祖費南迪斯 3艾達米列達奧 23費蘭特文迪

14卡斯米路 8卻奧斯 10莫迪歷

11馬高阿辛斯奧 9賓施馬 20雲尼斯奧斯祖利亞

首回合：利物浦作客負1:3

次回合可能賽果 晉級隊伍

利物浦勝3球或以上 利物浦

利物浦勝2:0 利物浦

利物浦勝3:1 加時

利物浦勝4:2或以上的贏2球波膽勝出 皇家馬德里

利物浦輸1球 皇家馬德里

利物浦和或負 皇家馬德里