凍結麥巴比的男人 杜安薛比可頂替馬古尼

曼聯將於歐霸盃8強次回合主場對CF格蘭納達，雖然紅魔鬼首回合贏2比0，但3位主力哈利馬古尼、勞基梳爾同麥湯米尼都因為累積夠黃牌，次回合需要停賽，加上艾歷拜利早前確診新冠肺炎，令中堅人腳非常緊張，今場或要用杜安薛比擔正。不過，球迷唔使擔心，因為呢位23歲小將曾於今屆歐聯分組賽凍結巴黎聖日耳門(PSG)球星基利安麥巴比，可以話係曼聯嘅秘密武器。

雖然杜安薛比今季各項賽事只為曼聯上陣14次，但不乏佳作，包括上年10月歐聯首場分組賽作客PSG，佢取代受傷缺陣嘅哈利馬古尼，以正選上陣，多次成功攔截麥巴比突破，令呢位法國國腳冇晒符，曼聯最終贏2比1。

曼聯喺英聯盃以2比0擊敗愛華頓，以及英足盃1比0小勝屈福特，杜安薛比都係擔正，協助球隊力保清白之身贏波，屬於盃賽福將。

身高1米85嘅杜安薛比曾經係曼聯青年軍隊長，擁有紅魔鬼DNA，話唔定將來可以接替哈利馬古尼，成為曼聯隊長，相信佢會把握今場機會，證明自己夠料成為紅魔鬼防線未來支柱。