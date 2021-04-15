歐聯4強全部誕生！皇馬踢走利物浦

經過周四(15日)凌晨2場歐聯8強次回合大戰之後，4強全部誕生，2019年冠軍利物浦未能創造奇迹，主場僅同皇家馬德里打和0比0，兩回合合計輸1比3出局，皇馬晉級後，將會同車路士爭入決賽。另一支英超球隊曼城作客再以2比1擊敗多蒙特，兩回合合計贏4比2，晉身4強將遇上巴黎聖日耳門。

利物浦首回合作客輸1比3，返回主場再鬥皇馬，唔少球迷都期待紅軍重演2年前4強，反勝巴塞隆拿嘅好戲。不過，今次奇迹並冇再出現，好大程度上由於利物浦浪費太多入球機會。

開波僅2分鐘，沙迪奧文尼左路凌空傳中，穆罕默德沙拿單刀起腳，竟然冇力度又冇角度，被皇馬門將泰拔高圖爾斯用腳擋出，呢位埃及國腳之後仲有1次禁區內起腳，但卻高出。紅軍老將占士米拿離門約25碼勁射，又被泰拔高圖爾斯飛身托出底線。

利物浦狂攻入唔到波之餘，更幾乎失守，皇馬前鋒賓施馬喺中場線附近左路位置，搶走尼達利菲臘斯腳下球，長驅直接扭入禁區後射門，可惜中柱彈出。

換邊之後，利物浦又有1次入波黃金機會，羅拔圖法明奴禁區右路近門起腳，但被泰拔高圖爾斯封出，最終打和0比0。利物浦繼上屆16強被馬體會淘汰之後，今屆8強被另一支馬德里球隊皇馬踢走。