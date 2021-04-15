別高興！哥帥魔咒　曼城難入決賽？

周四(15日)凌晨另一場歐聯8強次回合，曼城再次發揮「德甲剋星」本色，作客即使先失1球，仍然以2比1反勝多蒙特，兩回合合計贏4比2。領隊哥迪奧拿成為史上第4位率領3支唔同球隊打入歐聯4強嘅主帥，但係哥帥離開巴塞隆拿後，就未再領軍入歐聯決賽，佢反而成為爭標「不利因素」？

曼城首回合僅贏2比1，今場開波僅15分鐘，就被多蒙特中場新星祖迪比寜咸射破大門，呢位英格蘭國腳並以17歲零289日成為歐聯淘汰賽史上第2年輕入波球員，僅次於前巴塞隆拿球員保贊(17歲零217日)。

如果維持呢個比數完場，多蒙特就可以憑作客入球優惠晉級，曼城立即展開強攻，包括奇雲迪布尼勁射中楣彈出，馬列斯近門起腳被對手擋出。

踢到55分鐘，曼城終於扳平，多蒙特中場安利簡恩喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，馬列斯主射入網為「藍月亮」扳平。

曼城得勢不饒人，洛迪卡斯簡迪迎頂角球，笠高之後中楣，奇雲迪布尼殺入禁區起腳，被門將馬雲希斯撲出。踢到75分鐘，曼城透過1次角球組織攻勢，由菲爾科頓遠射入網，反勝2比1。

曼城領隊哥迪奧拿成為繼摩連奴、安察洛堤、尹戈爾之後，史上第4位率領3支唔同球隊打入歐聯4強嘅主帥。不過，哥帥離開巴塞隆拿，就未試過再入歐聯決賽，包括執教拜仁慕尼黑3季都係4強出局，成為曼城主帥之後首季16強出局，跟住3季都係8強被淘汰，今次終於打入4強，最終能否打破宿命晉身決賽，甚至捧盃，大家拭目以待。