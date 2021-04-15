連續7場食白果　夏蘭特神話破滅

多蒙特喺歐聯8強次回合1比2不敵曼城，黯然出局，「蜜蜂兵團」新世代射手王艾寧夏蘭特又食白果，包括國際賽及球會賽事，佢已經連續7場冇波入，創下近3年最長入球荒，莫非呢位20歲挪超新星只係曇花一現？

艾寧夏蘭特可以話係當今球壇最炙手可熱新星之一，佢上屆歐聯入10球，今屆歐聯又有10球進帳，排射手榜榜首。

與此同時，艾寧夏蘭特今季德甲亦已轟入21球，但係佢自上月對科隆梅開二度之後，就再冇入球，包括為挪威國家隊踢3場世界盃外圍賽都食白果，近4場為多蒙特上陣亦冇波入。曼城更加成為佢喺歐聯遇過嘅球隊之中，唯一未能取得入球嘅對手。

艾寧夏蘭特突然腳頭無靈，可能同佢前途不明有關，因為經理人拉奧拿早前四出聯絡各大球會，希望促成夏蘭特登入豪門，令佢備受轉會問題困擾，加上好拍檔查頓辛祖養傷之下，佢失去重要支援，要入波更加困難。

如果艾寧夏蘭特入球荒持續落去，勢必削弱多蒙特爭入德甲前4位嘅機會，隨時無緣下屆歐聯。