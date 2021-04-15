歐霸4場好戲　羅馬再鬥阿積士睇入球騷

周五(16日)凌晨同時間將會上演歐霸盃8強次回合4場大戰，包括羅馬主場火併阿積士，意甲球隊羅馬首回合作客反勝2比1，近5場歐霸盃全勝，走勢凌厲，地頭出擊會繼續搶攻。荷甲勁旅阿積士為收復失地，亦要放手一博。以羅馬近4場歐霸盃總入球全開3球或以上嘅走勢，中位數2.5球嘅入球大抵玩。（Now 645及有線603台周五凌晨3時直播）

馬約萊爾今屆歐霸入7粒

羅馬首回合贏波過程相當驚險，上半場先落後1球。換邊初段更被判罰12碼，幸得門將包盧比斯撲出杜辛泰迪治嘅操刀，先至避過一劫，其後更戲劇性連入兩球反勝對手。羅馬喺劣勢下贏波，大大提升信心及士氣，特別係中前場球員猛將如雲，迪斯高、馬約萊爾、維列度及柏度洛迪古斯都有能力數胡，當中馬約萊爾今屆歐霸盃已轟入7球，上場意甲佢都有入波，狀態弗到漏。

阿積士今場起碼要入兩球先有望晉級，預料一開波就搶。呢支荷甲榜首向來崇尚進攻，今屆歐霸盃5戰入10球，加上佢哋近12場作客獲11勝1和，唔驚羅馬主場氣勢，放手一搏有利出現入球騷。

直播表

周五3:00am 歐霸盃 曼聯 Vs CF格蘭納達

Now 643、有線656、616台、無綫myTV Gold 303

周五3:00am 歐霸盃 布拉格斯拉維亞 Vs 阿仙奴

Now 644、有線661、601台

周五3:00am 歐霸盃 羅馬 Vs 阿積士

Now 645、有線603台

周五3:00am 歐霸盃 維拉利爾 Vs 薩格勒布戴拿模

Now 646、有線662、602台