爭咩呀！修夫基先至係歐聯大贏家

歐聯4強誕生，2支英超球隊曼城、車路士分別位於上下線，換言之有望決賽交鋒，上演全英超終極之戰。不過，最開心一定係英格蘭國家隊主帥修夫基，因為麾下3位國腳，美臣蒙特、菲爾科頓、祖迪比寜咸都喺歐聯8強有出色表現，不約而同取得入球，3人都非常年輕，「三獅兵團」未來令人充滿期待，可望喺今夏歐國盃決賽周大展身手。

車路士喺歐聯8強首回合憑美臣蒙特入波，擊敗波圖，為晉級奠定基礎，呢位22歲中場今季英超亦有6球進帳，被譽為「新林柏特」，絕對猛料。

至於20歲曼城中場菲爾科頓成為自基利安麥巴比之後，歐聯史上第2位喺8強兩回合都有波入嘅21歲以下球員。

多蒙特中場祖迪比寜咸仲犀利，以17歲零289日成為歐聯淘汰賽史上第2年輕入波球員，僅次於前巴塞隆拿球員保贊(17歲零217日)。

值得一提，菲爾科頓同祖迪比寜咸成為歐聯淘汰賽史上，第2對喺同1場比賽入波嘅21歲以下同國球員。第1對係2017年4月，摩納哥對多蒙特，當時兩位21歲以下法國球員基利安麥巴比利、奧士文尼迪比利一齊入波。

英格蘭人才輩出，個個都獨當一面，大大提升英格蘭國家隊實力，英軍主帥修夫基先至係今屆歐聯大贏家。