伊巴被爆投資博彩公司　面臨停賽3年

AC米蘭前鋒伊巴謙莫域被踢爆旗下公司擁有博彩公司股權，違反國際足協及歐洲足協規例，面臨被重罰停賽3年，意味呢位39歲瑞典老將可能被逼提早收山。

瑞典媒體《Sportbladet》報道，伊巴謙莫域旗下公司Unknown AB持有以馬耳他為基地嘅博彩公司Bethard大約10%股權，違反國際足協及歐洲足協規例。

呢兩大足球機構明文規定，禁止球員同博彩公司有任何利益往來，伊巴謙莫域旗下公司Unknown AB更加係Bethard第4大股東，持有大約10%股權。呢間博彩公司提供世界各地足球賽事投注服務，包括伊巴謙莫域有份上陣嘅歐霸盃及國際賽，上月世界盃外圍賽瑞典對格魯吉亞、科索沃，伊巴謙莫域正選上陣，難免會令人覺得佢有利益衝突。

根據國際足協規例，伊巴謙莫域旗可能被罰款10萬歐元，並面臨被禁止參與任何足球相關活動3年。

伊巴謙莫域曾於2018年擔任Bethard大使，有傳瑞典足總當時已經知道佢有份投資博彩公司，所以瑞典國家隊主帥贊尼安達臣拒絕重召佢參加2018年世界盃決賽周。

不過，伊巴謙莫域相隔5年之後，上月重返國家隊，踢咗2場世界盃外圍賽對格魯吉亞、科索沃，佢依家被爆出投資博彩公司，可能又要再次告別國家隊。