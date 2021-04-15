曼聯3大戰將停賽　領先兩粒睇定食

向住執教曼聯首個錦標進發嘅蘇斯克查，周五(16日)凌晨帶領「紅魔鬼」歐霸8強次回合主場迎戰CF格蘭納達。曼聯首回合作客領先2比0，手執兩個作客入球，半隻腳入咗4強，加上佢哋中後場3大戰將停賽，返奧脫福唔會同你急。西甲球隊CF格蘭納達礙於傷停嚴重，無力反撲，既然曼聯近4場歐霸3次開半場和，不妨再追。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨3時直播）

曼聯上周聯賽反勝熱刺全取3分，英超前4位置相對穩陣，可以專心喺歐霸發展。佢哋8強首回合作客淨勝CF格蘭納達兩球，今場唔出太大意外嘅話，應可順利殺入4強，同羅馬或阿積士勝方爭入決賽。「紅魔」首回合雖佔得先機，但美中不足嘅係隊長哈利馬古尼、勞基梳爾及麥湯米尼3名「孭緊簿」球員，上場齊齊攞黃牌，今晚需要停賽，由於艾歷拜利染疫未返到英國，後防位置只能「地莊上陣」，域陀連迪路夫及杜安薛比踢中堅，左右兩邊雲比沙卡同阿歷士迪尼斯都要頂盡。

格蘭納達殘陣更難反撲

CF格蘭納達前中後三線亦有主力受傷及停賽，前鋒路爾斯米拿、中場杜明高斯昆拿及基尼均缺陣，上場後備入替但輸12碼嘅恩伊迪基及後衞杜明高斯杜亞迪亦儲夠黃牌要停賽，未能派出最佳陣容應戰，更難創造奇迹。

相對嚟講曼聯形勢上較着數，今場可以睇定嚟踢，蘇斯克查大可踢守勢波，屯重兵於中場做第一道屏障，除咗費特洛迪古斯同尼曼查馬迪外，保羅普巴亦會逗後少少，有機會先策動反擊，即使悶和0比0都唔介意，預料上半場戰情膠着，而且曼聯近4場歐霸開出3次半場和，不妨再追。