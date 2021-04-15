阿仙奴孤注一擲　有前冇後

歐霸8強次回合生死戰，布拉格斯拉維亞主場同阿仙奴再續前緣。首回合各一言和，斯拉維亞搶到一個作客入波，阿仙奴為出線冇得坐以待斃，一定要搶攻，加上佢哋歐霸客場入得又失得，2.5球嘅大盤值博。（Now 644、有線661及601台周五凌晨3時直播）

阿仙奴首回合主場出擊表現勁hea，完場前靠後備入替嘅尼高拉斯比比建功領先，以為可以絕殺對手，點知補時階段被斯拉維亞扳平1比1，若果今仗互交白卷，斯拉維亞就會憑較多作客入球晉級，意味阿仙奴今仗一定要爭取入球。

「兵工廠」進攻中場馬田奧迪加特繼續因傷缺陣，好彩伊美路維同布卡約沙卡經已康復，今仗可望候命，隊長奧巴美揚首回合只係後備落場，上仗聯賽贏錫菲聯亦冇披甲，抖到夠打硬仗，連同拿卡錫迪及比比，主帥阿迪達大把進攻籌碼可用。

布拉格斯拉維亞反擊煞食

斯拉維亞淘汰賽接連將李斯特城同格拉斯哥流浪踢出局，充滿說服力，而且首回合多番反擊甚具威脅，搞到阿仙奴防線風聲鶴唳，今仗相信有更多空間打突擊。何況阿仙奴近15仗正式賽事，只得1場冇失波，防線絕對靠唔住，唔計中立場打和賓菲加，「兵工廠」近4仗歐霸客場全部開3球或以上，捧大更佳。