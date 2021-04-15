港超聯　愉園叉足電再鬥傑志

周五（16日）晚8時進行一場「中銀人壽香港超級聯賽」，排聯賽第5位的愉園將與榜首大軍傑志會師旺角大球場。衞冕的「藍鳥」近9戰不敗勢如破竹，但兩軍首循環曾打和1比1，加上愉園外援羅拔奧度、查理史葛狀態火熱，今仗「快活谷」絕對有力一戰。

愉園上仗戲劇性被冠忠南區迫和，痛失2分。主教練鮑家耀慶幸球隊在落後兩球下，仍能憑着鬥志一度反超前，可惜領先後再次犯下緊張的老毛病：「解圍好唔清晰，淨係識向兩邊踢走，好快又畀對手喺危險地帶搶番攻勢，有時應該要向前踢，唔想下場又係咁，希望球員可以冷靜啲。」

「快活谷」完成1周3戰後，「鮑Sir」承認球員在密集賽程下出現疲態，已隨即讓眾將休息兩天，相信一班外援已經「叉足電」，今仗將會派遣強陣出戰。另外「鮑Ｓir」又大讚羅拔奧度，認為此子上仗擔任正前鋒後表現有進步，肯與隊友互相配合，相信「獵豹」今仗定必為傑志後防帶來更大威脅。雖然首循環曾賽和傑志，惟「鮑Sir」坦言對方兩大射手丹恩奴域、加維蘭最近表現出色，攻擊力大有進步，會繼續以1分為目標。

坐穩榜首未敢鬆懈

現以25分高踞榜首的傑志，與衞冕的目標愈來愈近，而且球隊已錄得9戰不敗兼4連勝，「藍鳥」總監兼總教練朱志光希望這些紀錄不會為球員帶來壓力：「我就唔希望球員畀呢啲數字包袱縛住，落到場做好自己嘅工作，比賽任何事情都可能發生，去到呢啲重要關頭，球員就係要貫徹執行。」

球隊首席射手丹恩奴域目前已取有7球進帳，與東方龍獅辛祖並列聯賽射手榜首位。今仗對愉園傑志並無球員傷停，可「夫添」應戰，但「朱Sir」強調對手具十足活力，更要嚴防對方主將：「朱偉鈞狀態幾好，另外兩個尼日利亞外援都唔錯，我哋都要集中啲，聯賽就係咁，保持穩定性相當重要。」