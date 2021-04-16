阿仙奴瘋狂7分鐘轟3粒　歐霸4強鬥艾美利

英超勁旅阿仙奴周五(16日)凌晨歐霸盃8強次回合大戰，憑住上半場一段狂風掃落葉嘅演出，短短7分鐘內連轟3球，作客4比0大破捷克冠軍布拉格斯拉維亞，兩回合合計贏5比1躋身4強。阿仙奴喺準決賽將會面對由前領隊艾美利率領嘅維拉利爾，勢必成為另一場話題之戰。

首回合「臨尾香」喺主場被逼和嘅阿仙奴，今場展現出極大決心，甫開賽即向主隊大力施壓，伊美路維14分鐘曾率先建功，但被判越位在先食詐胡，不過「兵工廠」未有氣餒，尼高拉斯比比18分鐘窄位射入先開紀錄，3分鐘後拿卡錫迪操刀12碼拉開比數，布卡約沙卡喺24分鐘再遠射得手，阿仙奴短短7分鐘連入3球鎖定勝局；拿卡錫迪77分鐘埋齋只係錦上添花。

今次係阿仙奴歷來第10次殺入歐洲賽4強，對上4屆歐霸盃亦第3度殺入4強，包括2019年殺入決賽後不敵車路士，而當年率領「兵工廠」嘅領隊艾美利，就成為阿仙奴今屆攔路虎，事關艾美利執教嘅維拉利爾喺另一場4強賽事，以總比數3比1淘汰薩格勒布戴拿模後，將會喺準決賽大戰阿仙奴。

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阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「呢場波非常重要，同首回表現完全相反，我哋今仗效率好高，並且喺氣勢最旺盛嘅時間將比賽終結。維拉利爾係好難應付嘅對手，艾美利亦係歐霸盃史上最成功嘅領隊，或者今日先享受呢場精彩勝仗，之後再預備下一場大戰。」