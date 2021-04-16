卡雲尼顯身價　曼聯再入4強誓破魔咒

歐霸盃4強誕生！曼聯周五(16日)凌晨喺歐霸盃8強次回合，主場2比0輕取CF格蘭納達，兩回合合計大勝4比0晉級，準決賽將會同意甲勁旅羅馬交鋒。今次係蘇斯克查執教曼聯後，第5次殺入盃賽4強，不過佢哋之前4次都入唔到決賽，今次要打破魔咒，或者要靠卡雲尼打救！

首回合作客都贏2比0嘅曼聯，返到主場繼續強陣出擊，開波6分鐘就有近況大勇嘅卡雲尼窩利抽入，大局已定之下「紅魔鬼」未見特別肉緊，最終喺完場前靠對手後衛捷西斯華利祖擺烏龍贏多球，兩回合總比賽贏4比0晉級。

蘇斯克查上季帶領曼聯殺入歐霸盃、英足盃同英聯盃4強，可惜通通未能再進一步，今季英聯盃殺入4強亦係同一命運，今次歐霸盃係蘇斯克查領軍第5度闖入盃賽4強，當然希望可以打破魔咒。

曼聯要喺歐霸盃拎到好成績，卡雲尼將會係關鍵人物，今場入波係佢歷來歐洲賽第50球，亦係自2010年開始連續第11季歐洲賽入波。據英國《太陽報》報道，卡雲尼近期嘅表現同狀態，已說服曼聯向佢開出一張1年新約，下季有望繼續為曼聯效力。