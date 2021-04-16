羅馬有迪斯高　歐霸砌曼聯未驚過！

意甲勁旅羅馬今屆歐霸盃表現突出，周五(16日)凌晨上演嘅8強次回合，憑老將迪斯高入波1比1逼和阿積士，兩回合合計贏3比2驚險晉級！羅馬喺4強將會惡鬥冠軍大熱門曼聯，不過迪斯高向來係「紅魔剋星」，有呢位射手在陣羅馬未驚過！

羅馬喺首回合作客苦戰贏2比1，今仗返主場同樣陷入捱打狀態，全場控球率連3成都唔夠。阿積士49分鐘由波貝比入波，總比數追成2比2平手，只要再入多球就可以晉級，不過羅馬負隅頑抗下，72分鐘再由迪斯高入波追和，將阿積士氣勢打斷，最終兩隊踢成1比1平手，羅馬靠首回合贏波晉級。

羅馬今屆歐霸盃14戰12勝，迪斯高賽後表示無懼面對曼聯：「我哋入得4強，就可以同任何球隊抗衡，之前淘汰布拉加、薩克達、阿積士都係名牌球隊，曼聯又係另一支名牌，羅馬都係一支名牌。羅馬唔少球員都係第1次入4強，大家要好好享受，去奧脫福比賽嘅機會唔係成日有。」

有趣嘅係，曾經效力曼城嘅迪斯高，足球生涯入最多波嘅英超對手就係曼聯，呢位35歲波斯尼亞前鋒曾經7次攻破曼聯大門，當中5球係喺奧脫福球場拎到，曼聯領隊蘇斯克查都特別提到：「羅馬同所有意甲球隊一樣都係防守出色，所有人都知道迪斯高嘅能力，只要佢哋將個波送入禁區就好危險。」