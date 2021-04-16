反歧視先鋒！拿卡錫迪霸氣單膝跪型到震

阿仙奴喺歐霸盃8強大破布拉格斯拉維亞晉級，同時被視為反種族歧視運動嘅一大勝利，上星期稱霸捷克聯賽嘅布拉格斯拉維亞，喺歐霸盃16強對格拉斯哥流浪被嗰陣，曾被指控種族歧視對手，國腳後防古迪拉更因此被歐洲足協重罰停賽10場，不過布拉格斯拉維亞就拒絕認錯，自事件發生後甚至拒絕參與開波前嘅單膝跪儀式(以示對種族歧視)，結果出現拿卡錫迪單挑布拉格斯拉維亞11人嘅精彩畫面。

知道布拉格斯拉維亞唔會單膝跪，改為全隊一字排開後，擔任阿仙奴隊長嘅拿卡錫迪，儀式舉行嗰陣故意走到中圈，正面向住布拉格斯拉維亞11人做單膝跪，而且唔係一向嘅垂低頭，而向昂首怒睥對手11人，呢個舉動獲全球網民大讚，唔少人留言話：「拿卡錫迪呢一幕，勝過講反種族歧視嘅說話1,000次」、「阿仙奴唔係靠7分鐘入3球贏波，由拿卡錫迪呢一跪開始佢哋已經贏咗」。

更有意思嘅係，拿卡錫迪今場個人梅開二度，另外兩位入球者布卡錫沙卡同尼高拉斯比比同樣都係黑人球員，可以話係對布拉格斯拉維亞最好嘅示威。阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「球員事前問過我同球會，佢哋希望作出表態，而且有合理原因，所有我同球會都好支持，而且球證都歐洲足協都表示支持，我認為呢個舉動非常之好。」