英超獨腳戲　拖肥熱刺硬碰硬

今晚英超率先上演愛華頓主場迎戰熱刺，兩隊都要力爭下屆歐洲賽入場券，照計戰意有保證，但論近況，雙方同樣陷入低迷，愛華頓近5場比賽未贏過，只入2球，攻力實在疲弱。至於熱刺亦唔好得去邊，上場不敵曼聯後，傳盛會方計劃今夏換帥，難免影響軍心，作客更難有作為。考慮到愛華頓近8場比賽有7場總入球係2球或以下，再追中位數2.5球嘅入球細。(Now 621及611周六凌晨3時直播)

愛華頓由上月初開始，表現走下坡，喺英超連接不敵車路士同般尼，其後英足盃吞曼城兩蛋。「拖肥糖」近2場都和波，總算及時止血，但對手只係水晶宮同白禮頓，表現欠缺說服力。領隊安察洛堤亦承認，球員攻門把握力偏低，需要提升入球效率。值得留意，愛華頓今季英超「主弱客強」，主場15戰僅5勝，反觀作客贏咗9場，所以佢哋今場即使主場出擊，都未必佔到優勢。

另一邊廂，熱刺上場英超領先之下，最終1比3不敵曼聯，近4場聯賽僅1勝。領隊摩連奴主帥生涯，首次單季輸咗10場聯賽，近日盛傳會方計劃今夏換帥，聘請狼隊領隊紐奴取代摩連奴嘅位置，球隊充滿不明朗因素，或會進一步影響球員發揮。

事實上，熱刺喺摩連奴執教之下，面對愛華頓，往往佔不到優勢，包括今季聯賽首循環主場0比1不敵愛華頓，其後雙方喺英足盃交鋒，踢到加時，熱刺亦被愛華頓淘汰，今場作客唔好贏要贏，恐怕要入波都有難度。加上兩隊近3次聯賽對賽，總入球係2球或以下，捧入球細比較穩陣。

愛華頓近8場比賽總入球統計

7次2球或以下 87.5%

愛華頓

33羅賓奧臣

23史密斯高文 22賓葛菲特 5米克堅尼 13耶利文拿 12盧卡斯迪治尼

19占士洛迪古斯 26湯姆戴維斯 10基菲爾施古臣

7李察利臣 9卡維特利雲

熱刺

1洛里斯

24奧里亞 15艾歷迪亞 14祖朗頓 3利古朗

28尼當比利 5賀積查治 18盧施素

27盧卡斯莫拉 10哈利卡尼 7孫興民