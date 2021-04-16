李慧詩已打疫苗準備征奧　期望5月可鬥國家盃

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）及單車隊總教練沈金康周五（16日）出席記者會，談及東京奧運的備戰情況。Sarah期望場地單車國家盃香港站能在5月順利舉行，作為征奧前最後一場「熱身賽」，並透露已接種復必泰疫苗，不擔心感染新冠肺炎。

場地單車國家盃香港站定於5月13日至16日舉行，單車總會已把參賽名單、「隔離泡泡」及其他防疫安排呈交政府，但能否成事，最遲下周一（19日）才會揭盅。單車隊隊員早前悉數北上，參加中國聯賽，僅得李慧詩一人留港待命。她固然期待主場出擊，重新感受國際賽氛圍，但若賽事告吹，則會前往深圳，隔離14日後，轉赴廣州參加5月8日至13日舉行的全國賽。

雖然東奧前，Sarah僅得國家盃或全國賽一場賽事，但她未有擔心自己「熱身量」不足：「反而比較擔心Jessica（隊友李海恩），她的資歷較淺。我較喜歡長時間訓練，保持穩定的狀態。」至於國家盃的車手連同職員，預計會有500人到場，會否憂慮感染風險，她透露已接種復必泰疫苗：「運動員需與外界接觸，打疫苗是一種保障，也是負責任的行為。我打復必泰，是怕自己不夠強壯。雖然大家都說運動員很健康，但我們經常進行高強度訓練，會有心悸、心律不整的問題，不希望有任何風險。」

距離東奧開幕尚餘3個多月，Sarah稱狀態良好，有信心衝擊爭先賽及競輪賽獎牌。對於日本政府早前宣布，東奧謝絕海外觀眾，「女車神」直言可惜，但仍希望電視台購入轉播權，讓市民支持一眾港將。

另外，張敬樂、馮嘉豪早前雙雙退出單車隊，令東奧男子公路賽的人選出現變數，總教練沈金康表示，會因應其他隊員的近況及往績，在6月10日前完成選拔：「東奧的爬坡距離屬近年最長，對亞洲運動員非常困難。目前，我們有3名爬坡能力較好的隊員，分別是趙昊燊、何柏爾和蔡曉鋒，較大機會勝出選拔。」女子麥迪遜賽方面，則會在梁寶儀、楊倩玉及逄瑤間「3選2」，再從中選出全能賽的人選，預計會在國家盃後落實。

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