32歲李嘉維6月爭奧運入場券　最後一搏

香港空手道代表李嘉維(Jimmy) 周五出席一項公開活動時表示，即將在本月尾與隊友出席葡萄牙一項世界排名賽，繼而於6月直闖法國巴黎爭逐奧運資格賽，他坦言不擔心當地的疫情問題；並有信心憑個人豐富經驗，以平常心力爭參加奧運入場券。

李嘉維與跳高女將鄧伊程(Tiffany)，一同出席「2021春夏DESCENTE X VESPA聯乘系列」活動，對於即將赴歐洲比賽及訓練，他表示已做好準備：「選手是經過測試，身體無礙才會對打；何況自己已打了兩針（疫苗），叫做多少少保護，希望到時能安全比賽。不過始終搏擊運動，落場打會與對手有近距離接觸，但個人不會太過擔心。」

談到歐洲之行的大計，32歲的他說：「4月尾去完葡萄牙打世界排名賽兼訓練，直至6月頭去法國打完資格賽才回來；如爭取到奧運資格就一直留在外地，直至7月尾去奧運。」對於資格賽會以平常心力爭：「有信心但不容易，始終世界排名100內都可爭3個奧運席位，以淘汰賽形式。但以一個老將來說有少少經驗，雖然體力稍不及以前，但懂得調節，平常心享受比賽，會有更好效果。」

至於女子跳高好手鄧伊程(Tiffany)上月在小西灣季前測試賽跳出個人最佳(PB)1米77，周日將參加大專陸運會，期望挑戰1米80。今年已轉全職Tiffany的表示，賽前一天會休息，不會給自己太大壓力，並對自己現時狀態非常滿意，期望決賽跳出1米80的大專紀錄。

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