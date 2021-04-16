港超聯　「黑山伊巴」中三元　傑志贏愉園

周五（16日）「中銀人壽香港超級聯賽」，排聯賽榜第5的愉園，與榜首大軍傑志於旺角大球場碰頭。結果「藍鳥」在「黑山伊巴」丹恩奴域連中三元的情況下，以3比1擊敗愉園，並以28分續據榜首。

今仗本身是愉園的主場賽事，但因賽程編配而未有安排於深水埗運動場上演，易地而戰之下仍吸引1635名球迷入場觀戰。

開賽初段由傑志做主動，加維蘭邊路半射半傳為今場比賽揭開序幕，被屠俊翹輕鬆沒收。愉園11分鐘憑米基爾中路突入還擊，幸好王振鵬將皮球及時閂走化險為夷。「藍鳥」16分鐘得到一個黃金機會，加維蘭接應傳中控定勁射，屠俊翹夠集中為愉園力保不失。該名西班牙鋒將，26分鐘再乖巧「Cup」過兩名守衞起腳，惟射門直接省中人無功而還。

不過5分鐘後傑志便成功打破僵局，加維蘭傳中予巴爾拿，他再巧妙挑傳，丹恩奴域無人看管抽射建功，為球隊31分鐘領先。「黑山伊巴」入球停不了，半場前他再接應基爾頓傳中，前柱射成2比0。傑志以2球領先優勢返入更衣室。

換邊後基爾頓先以一記罰球挑戰對手，這次未能考驗門將屠俊翹。愉園反攻不成，於55分鐘更被對手擴大領先優勢，加維蘭勁射，丹恩奴域門前篤入，為球隊射成3比0之餘，更完成來港後首次「帽子戲法」。

這名黑山前鋒自己入波之餘，更想助攻隊友，58分鐘橫傳給加維蘭射入，惟被旁證判越位在先食「詐胡」。雙方及後作出不少換人調動，「快活谷」一口氣調入簡嘉亨、林毅東和刑滿復出的艾迪比帝，傑志亦以謝家強入替艾里奧。

75分鐘愉園追成較接近比數，黃浩然乘死球攻勢尾柱攻入個人今季首球，一度令比賽掀起高潮。及後米基爾更接應潘沛軒傳中飛頂，被王振鵬勇救斜出。最終傑志維持3比1的勝局至完場，全取3分，並續以28分高踞榜首，暫領先少賽2場的東方龍獅9分。

傑志贏波後拋離少打2場的東方龍獅9分，球隊總教練朱志光指，目前先不會理會分數，希望球員保持穩定性，再戰次循環餘下兩場賽事。下場比賽將是5月9日對冠忠南區，代表傑志將有多天的「空窗期」，「朱Sir」稱會考慮約戰友賽，但他認為正好是時機讓球員「維修」，準備6月出征「亞冠盃」。

今仗攻入港超生涯第一球的愉園中堅黃浩然表示，教練團一直向他灌輸即使是後衞都要有入球的意識：「自己一路都有喺攻門下苦功，教練同我講入波都係中堅嘅本錢，要用入球數字話畀人知呢個球員有踢，呢方面教練想我向梁諾恆學習。」這名年輕中堅今天對位防守丹恩奴域，卻被對方射入3球，他坦言「黑山伊巴」是他遇過最高級數的射手：「3腳射波入3球，就係咁簡單。賽前教練叫我貼身啲，但係落到場入楔時間真係好準，射術亦都一流。」

愉園主教練鮑家耀亦直言今場輸給丹恩奴域：「人哋有個咁高質嘅前鋒，佢都唔係掂好多波但已經入3球。」他又透露下半場傷出的查理史葛，初步證實拉傷內側韌帶，可能要休息兩個星期。