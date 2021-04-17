熱刺領先結果得1個......同愛華頓攬炒

周六(17日)凌晨英超上演「前4爭奪」關鍵戰，熱刺作客愛華頓先開紀錄下，再一次未能將勝局保持到尾，最終兩隊踢成2比2平手，「攬炒」情況下各失2分，繼續排喺第7同第8位，同前4踢歐聯嘅距離愈嚟愈遠，就連歐霸盃資格亦岌岌可危。

周中冇歐洲賽嘅熱刺今場強陣出擊，27分鐘藉愛華頓後衛未能解圍，由哈利卡尼禁區內無人看管下窩利抽入。不過熱刺領先後又踢到荒失失，31分鐘利古朗禁區內撞跌占士洛迪古斯輸12碼，基菲爾施古臣操刀為主隊追成平手，呢位冰島國腳62分鐘再建功為愛華頓反先，但哈利卡尼6分鐘後回敬一球，最後兩隊踢成2比2平手。

繼上場對曼聯領先下被反勝，熱刺今場又一次先開紀錄贏唔到波，Opta數據顯示熱刺今季喺領先情況下已失咗20分，同白禮頓並列「領先情況下失分最多球隊」。熱刺領隊摩連奴賽後直指球證誤判12碼係關鍵：「呢場波好緊湊，愛華頓入咗一個佢哋唔應該有嘅12碼，不過今場鬥得好激烈，贏同輸都有可能，打和可能係合理戰果。」

依家排第7位嘅熱刺，距離第4位嘅韋斯咸5分，而且仲踢多1場，加上前面仲有車路士、利物浦兩大勁旅都搶緊位，而熱刺近5場聯賽只贏過1場，球隊狀態麻麻，而爭入歐聯難度極高。