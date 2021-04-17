連皇駕到！錘仔幫打鵲冇手軟

今晚有2場英超，其中頭場紐卡素主場硬撼「4哥」韋斯咸。紐卡素仍要搶分護級，「錘仔幫」亦要力保前4嘅下屆歐聯入場券，大家都冇得縮，而且「錘仔幫」中場連格已升呢「連王」，入波助攻停不了，弗到冇朋友，近8場聯賽有6場開3球或以上，2.5球嘅入球大乃不二之選。(Now 621周六晚7時30分直播)

紐卡素依家排緊尾4，領先位處降班區嘅富咸6分，但護級形勢仲未穩陣，必搏盡搶分博盡快上岸。查實「喜鵲」已有起色，繼逼和熱刺2比2後，上場作客更加反勝般尼2比1，重拾信心，而且今場有地利之助，一定想力爭贏波3分。但睇番佢哋近3場共失6粒，防守唔太穩。

「4哥」韋斯咸僅領先車路士1分，為咗取得下屆歐聯入場券，再冇失分空間。好彩「錘仔幫」攻力強勁，近3場共轟9粒，冬季轉會窗從曼聯借入嘅中場連格更弗到冇朋友，上陣9場貢獻8球及3次助攻，包括上場對住「3哥」李斯特城梅開二度，有「連王」壓陣唔憂冇波入。但韋斯咸入得又失得，近3場合共失7粒，踢法可說有前冇後，2.5球嘅大盤更值博。

尾場有狼隊主場迎戰錫菲聯。狼隊雖然近5仗只得1勝1和3負，睇落好差，但3場敗仗係輸畀曼城、利物浦同韋斯咸，其中2仗只輸1粒，表現唔差，而且上仗有「大隻佬」艾達馬查奧爾打破其48場英超入球荒，以1比0擊敗富咸，證明對住弱旅仍有贏波把握，遇上對護級已打定輸數、近9仗聯賽1和8負嘅包尾大幡錫菲聯，可乘勝追擊。(ViuTV 99、Now 621周日凌晨3時15分直播)

名家：法達斯維

直播表

周六3:30pm 韓職 FC首爾 Vs FC大邱

無綫85台

周六5:10pm 澳職 墨爾本城 Vs 墨爾本勝利

myTV SUPER

周六7:30pm 英超 紐卡素 Vs 韋斯咸

Now621

周六9:00pm 意甲 森多利亞 Vs 維羅納

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六9:00pm 意甲 克羅托內 Vs 烏甸尼斯

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日0:00am 意甲 薩斯索羅 Vs 費倫天拿

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日0:30am 英足盃 車路士 Vs 曼城

無綫85台

周日2:45am 意甲 卡利亞里 Vs 帕爾馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日3:15am 英超 狼隊 Vs 錫菲聯

ViuTV 99、Now 621