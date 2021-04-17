港超聯　東方龍獅激砌理文

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周六（17日）下午「中銀人壽香港超級聯賽」爆激戰，聯賽榜2哥東方龍獅於旺角大球場主場出擊硬撼理文。上仗意外失分的東方龍獅，為保爭冠希望，今場3分志在必得；至於近況陷入低潮的理文，亦希望打出漂亮一仗挽回信心。兩支「亞協盃」香港代表強強對壘，必有一番惡鬥!（on.cc東網周六下午3時直播）

東方龍獅上仗補時階段憑基頓入波，以2比2賽和標準流浪，雖搶回1分但未能追貼榜首傑志，球隊總監兼主教練李志堅承認賽果對球隊爭冠形勢有影響。球隊繼續受傷兵潮衝擊，攻守兩端多位主力包括艾華度、艾華頓及杜度等因傷上陣成疑，今場刑滿的盧卡斯亦有傷在身。「亞協盃」球員名單上繳在即，「堅Sir」坦言球員傷病情況，會是他揀人的重要考慮因素。比起聯賽首循環對碰，理文現時陣容有不少變動，「堅Sir」就指對手實力有增無減：「佢哋幾位新兵都有質素，同樣喺香港踢過，陣容比之前係強咗。」

葉鴻輝：要展示出爭勝心

東方龍獅門將葉鴻輝同樣認為今仗對聯賽爭標十分關鍵，希望各隊友盡力而為：「嚟緊每場都會當決賽咁踢，尤其上場和咗標準流浪之後，我哋再冇失分空間。今場我哋要展示出爭勝心，雖然受傷兵情況困擾，但我相信球隊上下都有能力踢好呢場波。」

上場理文以1比3不敵同屬前列的天水圍飛馬，聯賽遭逢兩連敗，主教練陳曉明承認球隊陷入信心危機，並且有需要檢討上場的表現：「我哋領先緊，又有咁多機會把握唔到，球隊反而失去信心同耐心。」他認為論牌面東方無疑較強，球員壓力相對較細，或有利臨場發揮。「曉明Sir」提到幾位傷兵情況，其中顏樂楓及金承龍今場有機會候命，人腳回復充裕下，有望重拾之前比較熟練的打法或陣式。

徐宏傑：團結先可走出低谷

上次面對東方龍獅未有機會上陣的徐宏傑，近期已站穩主力位置，這位24歲守將希望球隊團結走出低谷：「兩場失利之後，大家信心可能有影響；不過比賽輸咗就已經過咗去，我哋依家要面對嚟緊嘅比賽，希望攞番場勝仗。」

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